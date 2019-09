Der dreimalige norwegische Biathlon-Olympiasieger Halvard Hanevold ist im Alter von 49 Jahren verstorben.

Dies berichtet die norwegische Zeitung Budstikka mit Verweis auf die Familie Hanevolds. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht.

Hanevold gewann 1998 in Nagano Olympia-Gold im Einzel sowie 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver jeweils in der Staffel. Hinzu kommen insgesamt fünf WM-Titel.