Die Biathlon World Team Challenge auf Schalke ist in diesem Jahr ein ganz besonderes Rennen. Denn Laura Dahlmeier wird zum letzten Mal an einem offiziellen Biathlon-Rennen an den Start gehen, um sich von den deutschen Fans zu verabschieden.

Gemeinsam mit Philipp Nawrath, der den angeschlagenen Erik Lesser ersetzt, wird die zweimalige Olympiasiegerin in der Veltins-Arena ihre Runde drehen. SPORT1 begleitet das Event ab 18.15 Uhr im LIVETICKER.

+++ Frühes Karriereende von Dahlmeier +++

Für die meisten ihrer Fans viel zu früh hat Dahlmeier nach der vergangenen Saison ihre Karriere als Biathletin beendet. Im Alter von 26 Jahren hatte sie genug vom Profi-Dasein. In ihrer Laufbahn gewann die Bayerin drei Medaillen bei Olympischen Spielen, 15 WM-Medaillen und insgesamt 33 Weltcup-Rennen.

+++ Favoriten und deutsche Teams +++

Neben Dahlmeier und Nawrath gehen auch Denise Herrmann und Benedikt Doll aus deutscher Sicht an den Start. Die Topfavoriten kommen mit den Duos Dorothea Wierer/Lukas Hofer und Marte Olsbu Roeiseland/Vetle Christiansen aus Italien und Norwegen.