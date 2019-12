Ex-Biathletin Magdalena Neuner hat über die Krise der deutschen Biathletinnen gesprochen.

"Für mich fehlt so ein bisschen die hundertprozentige Überzeugung, dass ich es auch kann", sagte Neuner der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte: "Ich merke bei jeder Sportlerin so eine Unsicherheit irgendwie." Außerdem sei das deutsche Team auch läuferisch - mit Ausnahme von Denise Herrmann - "echt weit weg", erklärte Neuner.

Die Gründe für die Krise sind auch für Neuner unklar. "Woran es liegt, können wahrscheinlich nur die Trainer beantworten. Oder auch die Sportler selber", so Neuner.

Eine Diskussion über die Damen-Trainer Kristian Mehringer und Florian Steirer ist für Neuner aber unangebracht. "Wir haben gesehen, dass sie die letzten Jahre einen guten Job gemacht haben. Die setzen sich jetzt nicht nur hin und lassen sich feiern, wenn es gut läuft."

Die deutschen Damen hatten in der Staffel mit Platz zwölf ihr schlechtestes Resultat in der Weltcup-Geschichte eingefahren und waren zuvor im Sprint allesamt nicht in die Top 40 gelaufen.