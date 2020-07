Biathlet Philipp Horn muss in der Vorbereitung auf die kommende Saison eine mehrwöchige Trainingspause einlegen.

Der 25-Jährige zog sich einen Meniskusriss zu und wurde deshalb bereits vor einer Woche am linken Knie operiert.

Dies verkündete der WM-Dritte mit der Staffel am Donnerstag via Instagram. Damit fehlt Horn unter anderem beim Vorbereitungslehrgang des Nationalteams in Martell.

"Nach vielen sehr guten Trainingswochen im Frühjahr, muss ich jetzt leider erstmal etwas kürzer treten", schrieb der Thüringer: "Die Genesung verläuft besser als gedacht, sodass ich mittlerweile auch wieder ohne Krücken unterwegs bin."