Die Erfolgs-Staffel der deutschen Biathlon-Frauen um Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß wird auch bei der WM-Generalprobe in Antholz an den Start gehen. Für das Rennen am Sonntag (12.45 Uhr/ZDF und Eurosport) vertraut Frauentrainer Kristian Mehringer wieder auf das Quartett, dem am vergangenen Wochenende in Oberhof der erste Staffel-Sieg seit knapp zwei Jahren gelungen war.

Zum Start der Staffelsaison war das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Kontiolahti auf Rang drei gelaufen, in Hochfilzen reichte es zu Platz vier. Als Favorit gehen die Norwegerinnen um die beiden Weltcup-Dominatorinnen Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff an den Start.

Die Weltmeisterschaften finden von 10. bis 21. Februar in Pokljuka/Slowenien statt.