Nordische Kombination, Oslo: Deutsche Athleten abgeschlagen - Japaner führt

In Abwesenheit der erkrankten Topstars Eric Frenzel und Johannes Rydzek droht den deutschen Kombinierern beim Weltcup in Oslo am Holmenkollen ein Rückschlag.

Einziger Hoffnungsträger ist nach dem Springen Manuel Faißt (Baiersbronn), der nach einem Sprung auf 120,5 m auf Platz sechs liegt und vor dem 10-km-Langlauf ab 13.30 Uhr 33 Sekunden Rückstand auf den führenden Japaner Go Yamamoto hat.

Fabian Rießle (Breitnau), der bei der WM in Seefeld mit Frenzel Gold im Teamsprint geholt hatte, liegt mit 1:48 Minuten Rückstand nur auf Platz 22. Mannschafts-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) kam nicht über Platz 24 (+1:52) hinaus. Terence Weber (Geyer) ist als zweitbester Deutscher 14. (+1:15), Junioren-Weltmeister Julian Schmid (Oberstdorf) liegt auf Rang 18 (+1:36).

Favoriten müssen Rückstand in Loipe aufholen

Die Favoriten auf den Sieg beim einzigen Wettbewerb des Wochenendes müssen in der Loipe Rückstand aufholen. Normalschanzen-Weltmeister Jarl Magnus Riiber, der schon als Gesamtweltcup-Sieger feststeht, ist beim Heimspiel Neunter (+0:52). Der Japaner Akito Watabe, im Vorjahr Weltcup-Bester, geht von Platz sieben (+0:44) ins Rennen.

Frenzel, der in Seefeld seine WM-Titel sechs und sieben geholt hatte, sowie der dort glücklose Rydzek hatten auf die Reise nach Norwegen wegen der Folgen von Viruserkrankungen verzichtet. Beim Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Schonach wollen beide aber wieder antreten.