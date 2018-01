Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz) hat bei den Weltcup-Wettbewerben in Lenzerheide/Schweiz erwartungsgemäß die Kombination gewonnen.

Nach einem Super-G und einem Slalomlauf setzte sie sich klar vor Marta Bassino (Italien/+1,55 Sekunden) und Ana Bucik (Slowenien/+1,56) durch. Lindsey Vonn (USA), Erstplatzierte nach dem Super-G und 0,71 Sekunden schneller als Holdener, belegte mit 1,88 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Rang vier. Deutsche Teilnehmerinnen waren nicht am Start.

Am Samstag wird der letzte Riesenslalom vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) ausgetragen. Einzige deutsche Teilnehmerin ist Viktoria Rebensburg, die in ihrer Lieblingsdisziplin am Dienstag am Kronplatz/Italien ihren dritten Saisonsieg gefeiert hatte.