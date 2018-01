Anzeige

Ski alpin: Svindal gewinnt Super-G in Kitzbühel Svindal siegt auf der Streif / Lesedauer: 2 Minuten

Video

Zum dritten Mal trägt sich Aksel Lund Svindal beim Super-G in Kitzbühel in die Siegerliste ein. Ein Deutscher fährt in die Top Ten.