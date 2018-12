Bei der traditionsreichen Weltcup-Abfahrt der Männer in Gröden hat sich ein schwerer Sturz ereignet.

Der Schweizer Marc Gisin verkantete und stürzte kurz vor der Einfahrt zu einem der sogenannten Kamelbuckeln und flog unkontrolliert bei hoher Geschwindigkeit über die Kante.

Gisin schlug mit dem Rücken auf und wurde offenbar ohnmächtig und rutschte die Strecke herunter. Erst nach etwa 50 Metern blieb er liegen.

Gisin ohne Airbag

Das Rennen wurde anschließend für etwa 30 Minuten unterbrochen, Gisin wurde von Sanitätern versorgt. Ein Hubschrauber brachte Gisin schließlich ins Krankenhaus. Laut seiner Schwester Michelle, ebenfalls Rennläuferin und Kombinations-Olympiasiegerin, ist Gisin zumindest wieder bei Bewusstsein. "Marc ist aufgewacht und sein Zustand ist stabil", sagte sie der Schweizer Zeitung blick. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand gibt es bisher nicht.

Im Gegensatz zu seinem Kollegen Matthias Mayer trug Gisin leider keinen Airbag. Die FIS hat es bislang nicht verpflichtend gemacht, einen Airbag zu tragen.

Kilde mit starker Fahrt

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewann das Rennen mit einer Fabelzeit von 1:56:13 Minuten. Dahinter lagen Max Franz (Österreich/+0,86s) und Beat Feuz (Schweiz/+0,92s). "Meine Fahrt wird einfach unwichtig, wenn dem eigenen Teamkollegen so etwas passiert", sagte Gisins Landsmann Feuz.

Josef Ferstl belegte mit 1,33 Sekunden Abstand Rang zwölf, Andreas Sander hatte als 19. einen Rückstand von 1,77 Sekunden auf Kilde, direkt vor Manuel Schmid (+1.91) und Dominik Schwaiger (+1,98). "Es war mehr möglich, in der Ciaslat habe ich sicher einige Zehntel liegen lassen, und auch ein paar Plätze", sagte Sander im ZDF. Klaus Brandner (+3,82) landete als 51. weit außerhalb der Weltcuppunkte.

Gisin 2015 bereits mit schwerem Sturz

2015 war Gisin beim Super-G in Kitzbühel bei der Hausbergkante ebenfalls böse zu Fall gekommen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er erlitt damals ein Schädel-Hirn-Trauma und musste die Saison vorzeitig beenden.

Noch am Freitag hatte Gisin in einer Kolumne über das Stürzen geschrieben. Dort bezeichnete er einen Fall in der Abfahrt als "Berufsrisiko".