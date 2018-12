Felix Neureuther fährt bei seinem ersten Weltcup-Slalom seit 13 Monaten schon wieder um einen Platz auf dem Podest mit.

Beim Rennen in Saalbach-Hinterglemm liegt der 34-Jährige nach dem ersten Lauf auf dem vierten Platz, 0,78 Sekunden hinter Marcel Hirscher aus Österreich. Platz zwei und drei belegen Michael Matt (Österreich/+0,52 Sekunden) und Henrik Kristoffersen (Norwegen/+0,59). Fritz Dopfer (Garmisch) und Linus Straßer (München) sind bereits ausgeschieden.

Neureuther war bei der Zwischenzeit sogar schneller als Hirscher, verlor dann jedoch enorm viel Zeit. "Ich habe leider im unteren Teil zu viel rausgenommen. Die letzten Wochen habe ich nicht wirklich viel trainieren können, mir fehlt noch die Rennroutine, ich habe den Lauf nicht so richtig einschätzen können", sagte er im BR.

Vor seinem Kreuzbandriss Ende November 2017 hatte Neureuther im finnischen Levi den Slalom gewonnen, seitdem war er nur am 8. Dezember beim Riesenslalom in Val d'Isere (20.) an den Start gegangen. Dort hatte er auch bei einem Trainingssturz eine Gehirnerschütterung erlitten, drei Wochen zuvor beim ersten Comeback-Versuch in Levi einen Daumenbruch.