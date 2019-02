Es ist wieder so weit: Ab Dienstag, dem 5. Februar, findet die 45. Ausgabe der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft statt (Ski-WM: bei SPORT1 im LIVETICKER). Austragungsort ist das schwedische Are, die letzte Disziplin steigt am 17. Februar mit dem Slalom der Männer.

Große Namen sind zahlreich vertreten, darunter der österreichische Dominator Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen aus Norwegen oder Alexis Pinturault aus Frankreich.

Die Frauen warten indes mit US-Superstar Mikaela Shiffrin oder der Slowakin Petra Vlhova auf. Lindsey Vonn ist ebenfalls mit von der Partie. Ihre Chancen sind noch ungewiss, allein gewiss: sie wird im Anschluss an die WM ihre Karriere beenden. Große Emotionen sind vorprogrammiert.

DSV hofft auf Ferstl

Bei den Deutschen ruhen die Hoffnungen auf Josef Ferstl, der sich zuletzt in Topform zeigte. Felix Neureuther, der sich nach langer Verletzungspause nach einer Medaille sehnt, ist ebenfalls am Start. Womöglich ist es auch seine letzte WM.

Die Blicke bei den deutschen Frauen sind derweil auf Viktoria Rebensburg gerichtet, die in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom angreifen will. (Weltcupstände)

SPORT1 präsentiert den Zeitplan der WM - mit allen Daten und Einzelheiten.

Der Zeitplan

Dienstag, 5. Februar

12.30 Uhr - Super-G Frauen



Mittwoch, 6. Februar

10.30 Uhr - Training Abfahrt Frauen

12.30 Uhr - Super-G Männer



Donnerstag, 7. Februar

10.30 Uhr - Training Abfahrt Frauen

12.30 Uhr - Training Abfahrt Männer



Freitag, 8. Februar

11.00 Uhr - Kombination Frauen Abfahrt

12.30 Uhr - Training Abfahrt Männer

16.15 Uhr - Kombination Slalom

Samstag, 9. Februar

10.30 Uhr - Training Abfahrt Frauen

12.30 Uhr - Abfahrt Männer



Sonntag, 10. Februar

10.30 Uhr - Training Kombinationsabfahrt Männer

12.30 Uhr - Abfahrt Frauen

Montag, 11. Februar

10.00 Uhr - Riesenslalom Frauen Qualifikation 1. Lauf

11.00 Uhr - Kombination Männer Abfahrt

13.00 Uhr - Riesenslalom Frauen Qualifikation 2. Lauf

14.30 Uhr - Kombination Männer Slalom

Dienstag, 12. Februar

16.00 Uhr - Team Event

Mittwoch, 13. Februar

keine Rennen/Reservetag

Donnerstag, 14. Februar

10.00 Uhr - Riesenslalom Männer Qualifikation 1. Lauf

13.30 Uhr - Riesenslalom Männer Qualifikation 2. Lauf

14.15 Uhr - Riesenslalom Frauen 1. Lauf

17.45 Uhr - Riesenslalom Frauen 2. Lauf



Freitag, 15. Februar

10.00 Uhr - Slalom Frauen Qualifikation 1. Lauf

13.00 Uhr - Slalom Frauen Qualifikation 2. Lauf

14.15 Uhr - Riesenslalom Männer 1. Lauf

17.45 Uhr - Riesenslalom Männer 2. Lauf



Samstag, 16. Februar

10.00 Uhr - Slalom Männer Qualifikation 1. Lauf

11.00 Uhr - Slalom Frauen 1. Lauf

13.30 Uhr - Slalom Männer Qualifikation 2. Lauf

14.30 Uhr - Slalom Frauen 2. Lauf



Sonntag, 17. Februar

11.00 Uhr - Slalom Männer 1. Lauf

14.30 Uhr - Slalom Männer 2. Lauf

So können Sie die Alpine Ski-WM LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF, Eurosport

Stream: sportschau.de, ZDF.de, EurosportPlayer

Ticker: SPORT1.de