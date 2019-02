Doppelweltmeisterin Mikaela Shiffrin (USA/23) wird die nächsten beiden Wochenenden im alpinen Ski-Weltcup auslassen.

Das US-Team bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, dass die zweimalige Olympiasiegerin die Abfahrt am Samstag und die Kombination am Sonntag im schweizerischen Crans-Montana nicht fahren wird. Zudem werde die Gesamtweltcupführende beim Super-G in Sotschi eine Woche später nicht antreten.

Die bevorstehende Pause bedeutet, dass Shiffrin die Rekordpunktzahl von Tina Maze aus der Saison 2012/13 nicht verbessern kann. Die Slowenin hatte damals 2414 Punkte gesammelt. Shiffrin, die den Weltcup mit 1794 Punkten deutlich vor der Slowakin Petra Vlhova (1075) anführt, kann maximal noch 2394 Punkte erreichen (DATENCENTER: Der Stand im Gesamtweltcup).

Shiffrin hatte mit ihrem 14. Saisonsieg am Dienstag im Parallel-Slalom in Stockholm vor Christina Geiger den Rekord der Schweizerin Vreni Schneider aus dem Winter 1988/89 egalisiert.