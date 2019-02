Felix Neureuther wird bei der Ski-WM im schwedischen Are wie erwartet nur im Slalom an den Start gehen.

Für den Team-Wettbewerb am Dienstag wurde der 34 Jahre alte Weltmeister von 2005 nicht nominiert, auf die Frage, ob er am Freitag den Riesenslalom fahren werde, antwortete er am Montag: "Nein."

Der Slalom, aller Voraussicht nach Neureuthers letztes großes Rennen, wird am Sonntag ausgetragen. Es ist zugleich die letzte Medaillenentscheidung der WM. 2017 in St. Moritz hatte Neureuther Bronze gewonnen.