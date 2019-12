Skirennläufer Thomas Dreßen hat auf einen Start bei der Weltcup-Abfahrt in Bormio verzichtet. Nach der morgendlichen Besichtigung der Strecke "Stelvio" entschied der 26-Jährige, sein lädiertes rechtes Knie zu schonen.

Dreßen hatte sich bei einem Sturz Ende November 2018 unter anderem einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Zuletzt war das Gelenk immer wieder angeschwollen, am vergangenen Montag war es punktiert worden.

In der ersten Abfahrt in Bormio am Freitag hatte Dreßen einen starken neunten Rang belegt.