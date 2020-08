vergrößernverkleinern In Sölden sind dieses Jahr keine Zuschauer an der Strecke erlaubt © Imago

In Sölden sind in diesem Jahr keine Zuschauer an der Strecke erlaubt. Alle Fahrer müssen sich im kommenden Rennwinter vor jedem Wettkampf testen lassen.