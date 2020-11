Der Deutsche Skiverband (DSV) hat fünf Athleten für den Parallelslalom am Freitag in Lech/Zürs nominiert.

Beim Weltcup im österreichischen Vorarlberg werden Stefan Luitz (Bolsterlang), Linus Straßer (München), Alexander Schmid (Fischen), Sebastian Holzmann (Oberstdorf) und Julian Rauchfuss (Mindelheim) an den Start gehen.

"Wir nehmen das ernst, uns macht das Spaß, und wir werden da voll angreifen", gab Luitz die Marschroute vor. In den beiden Parallel-Wettbewerben in der vergangenen Saison holte der DSV zwei Podestplätze. Luitz wurde in Alta Badia Zweiter, Schmid landete in Chamonix auf Platz drei.

Ein Einsatz von Rauchfuss in Lech/Zürs steht allerdings wegen Schmerzen im Sprunggelenk noch auf der Kippe. Fabian Gratz (Altenau) wird wegen Rückenproblemen ausfallen.