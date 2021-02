Andreas Sander hat den großen Coup bei der Ski-WM in Cortina d’Ampezzo nur hauchdünn verpasst, dem Deutschen Ski-Verband aber die dritte Silbermedaille der Titelkämpfe eingebracht.

Der 31-Jährige, als Zweiter ins Rennen gestartet, kam nur den Wimpernschlag von einer Hundertstelsekunde nach dem Österreicher Vincent Kriechmayr ins Ziel.

Der neue Weltmeister, der bereits den Super-G für sich entschieden hatte, bewältigte die Strecke in 1:37,79 Minuten. An die Zeiten der beiden kam im weiteren Rennverlauf kein weiterer Fahrer mehr heran.

Bronze ging an den Schweizer Beat Feuz (+0,18 Sekunden).

Für eine Schrecksekunde sorgte Romed Baumann, der im Super-G noch überraschend den zweiten Platz belegt hatte. Der 35-Jährige stürzte im Zielraum und knallte beinahe ungebremst in dessen Begrenzung. Einige Momente später konnte er das Ziel aber in aufrechtem Gang verlassen, zog sich laut ARD aber einen blutenden Cut an der Nase und Lippe zu.

Muzaton mit atemberaubendem Manöver

Der Franzose Maxence Muzaton hatte kurz zuvor auf der Piste einen heftigen Sturz vermieden, als er mit einer Geschwindigkeit von gut 100 km/h vor einem Sprung verkantete, sich das Knie verdrehte, ausgehoben wurde und in spektakulärer Manier rückwärts fahrend landete und seine Fahrt doch noch kontrolliert bremste.

Später im Rennen erwischte es noch den Italiener Florian Schieder. Er musste nach seinem Abflug länger betreut werden, eher auch er auf den eigenen Ski den Ort des Geschehens verlassen konnte.