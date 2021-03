Petra Vlhova steht als erste Skirennläuferin aus der Slowakei als Siegerin des Gesamtweltcups fest. Nach ihrem sechsten Rang beim letzten Slalom der Saison im Rahmen des Weltcup-Finales in Lenzerheide/Schweiz liegt die 25-Jährige vor dem abschließenden Riesenslalom am Sonntag uneinholbare 136 Punkte vor Lara Gut-Behrami (Schweiz). Die Doppelweltmeisterin war nach der Absage der Abfahrt und des Super-G im Slalom nicht am Start.

Im Kampf um den Slalom-Weltcup erlebte Vlhova allerdings eine Enttäuschung: Sie verlor ihren Titel an Katharina Liensberger. Die Weltmeisterin aus Österreich gewann das letzte Rennen vor Mikaela Shiffrin (+1,24 Sekunden) und damit auch die kleine Kristallkugel mit 35 Punkten Vorsprung vor der Amerikanerin. Lena Dürr (Germering) belegte Rang 14 und beendete die Slalom-Saison als bemerkenswerte Weltcup-Sechste.