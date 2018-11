Da waren sie wieder, die Tränen der Therese Johaug. Diesmal weinte Norwegens Skilanglauf-Queen nicht aus Wut über ihre Dopingsperre oder die vermaledeite Lippencreme, sondern aus Rührung über ihre Mutter.

"Thereses Comeback hat mein Herz, das Herz einer Mama erwärmt", sagte Gro Johaug am vergangenen Samstag, als ihre Tochter gerade ihr erstes Rennen auf Schnee nach 958 Tagen bestritten - und gewonnen - hatte.

Wenige Meter entfernt schossen Therese die Tränen in die Augen.

Johaug arbeitet während Sperre als Model

18 Monate lang war Johaug gesperrt gewesen. Sie hat in dieser Zeit die Welt bereist, eine Modekollektion entworfen, als Model gearbeitet, vor allem aber hat sie trainiert.

An diesem Wochenende zum Weltcup-Saisonstart im finnischen Kuusamo steht das "Glamour Girl" wieder am Start. Und das als Mitfavoritin: Bei der Generalprobe in Beitostölen gewann die 30-Jährige über 10 km sowohl im klassischen als auch freien Stil. Mutter Gro und Vater Thorvall standen an der Strecke und jubelten mit.

"Vor dem Start war ich nervös. Aber als es einmal losging, wollte ich gar nicht mehr aufhören. Ich hätte noch eine Extra-Runde laufen können", sagte Johaug. Die siebenmalige Weltmeisterin verwies jeweils ihre Teamkollegin Ingvild Flugstad Östberg, immerhin zweimalige Olympiasiegerin, klar auf Rang zwei.

"Es fühlt sich unglaublich an, wieder in der Langlauf-Familie dabei zu sein, all die bekannten Gesichter zu sehen und die Rufe der Fans zu hören", sagte Johaug.

Lippencreme bringt Johaug Doping-Sperre ein

Im Herbst 2016 hatte Johaug schon einmal in der Öffentlichkeit geweint, als sie positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden war. Die verbotene Substanz war in einer Lippencreme enthalten, die sie vom Teamarzt Fredrik Bendiksen bekommen hatte.

Bendiksen nahm alle Schuld auf sich ("Das ist schwer auszuhalten") und trat zurück. Johaug wurde nach einigem Hin und Her für 18 Monate gesperrt und verpasste auch Olympia in Pyeongchang.

Rückendeckung erhielt Johaug in dieser Zeit von Superstar Marit Björgen. "Ich hätte in dieser Situation genau dasselbe getan wie Therese", sagte die Rekordweltmeisterin, die jahrelang in der Staffel an der Seite von Johaug gelaufen war. Björgen ist inzwischen zurückgetreten, mit 38 Jahren und nach acht olympischen Goldmedaillen. Johaugs Comeback kommt also gerade recht, gilt es doch, eine Lücke zu füllen.

Der Anfang ist jedenfalls gemacht - nach vielen, vielen Stunden mit "dem besten Trainingspartner der Welt", ihrem Hund. Kein Wunder also, dass Johaugs Eltern beim Comeback in Beitostölen vor Stolz platzten.

"Es war eine harte Zeit, aber wir haben zusammengestanden", sagte Mutter Gro, und Vater Thorvall fügte hinzu: "Es ist einfach toll, sie wieder mit einer Startnummer auf dem Trikot zu sehen." Tochter Therese lauschte und schluchzte.