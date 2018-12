Kombinierer Fabian Rießle geht fremd: Der Team-Olympiasieger aus Breitnau wagt am Samstag nach SID-Informationen einen Ausflug in den Skilanglauf-Weltcup.

Rießle nutzt das wettkampffreie Wochenende der Kombinierer und versucht sich in Davos im Sprint. In der Schweiz am Start ist auch Rießles Freundin Sandra Ringwald (Schonach), die als bislang einzige deutsche Langläuferin die WM-Norm erfüllt hat.

Für Rießle (27), der sich als Nordischer Kombinierer sowohl in der Loipe als auch auf der Schanze bestens auskennt, wird es der erste Weltcup-Start bei den Spezialisten. Im Sprint muss er zunächst in der Qualifikation 1,6 Kilometer im Kampf gegen die Uhr bewältigen, die 30 Zeitschnellsten ziehen in das Viertelfinale ein.

Teilnehmer aus anderen Sportarten sind im Skilanglauf keine Seltenheit. Bei Olympia 2014 in Sotschi hatten die Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser am Rennen über 50 Kilometer teilgenommen und dort die Plätze 40 und 42 unter 64 Startern belegt.