Die deutschen Langläufer haben bei der fünften Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf erneut vordere Platzierungen verpasst.

Im Verfolgungsrennen über 15 km kam Florian Notz (Römerstein/+3:15,4 Minuten) als bester Deutscher auf Rang 25, verfehlte damit jedoch die Norm für die nordische WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März).

Dafür wäre eine Platzierung unter den ersten Acht oder zweimal unter den Top 15 nötig gewesen. Von den deutschen Männern hat einzig Youngster Janosch Brugger (Schluchsee) sein Ticket für den Saisonhöhepunkt bereits gelöst.

Den Tagessieg sicherte sich einmal mehr Norwegens überragender Langläufer Johannes Hösflot Kläbo (35:07,5 Minuten), der den Schlusssprint gegen den Russen Sergej Ustjugow (+0,4 Sekunden) für sich entschied.

Dritter wurde Ustjugows Landsmann Alexander Bolschunow (+1:08,2 Minuten). Die übrigen fünf deutschen Herren landeten außerhalb der Top 30.

Diverse Teilnehmer, darunter auch Thomas Bing (Rhön) und Thomas Wick (Zella-Mehlis) vom Deutschen Skiverband (DSV), waren vor der Verfolgung ausgestiegen. Insgesamt gingen 57 Athleten an den Start.

Nach einem Ruhetag geht es am Wochenende zum letzten Tour-Stopp ins italienische Val di Fiemme. Dort steht am Samstag ein Massenstart auf dem Programm, ehe der Klassiker am Sonntag mit der Bergverfolgung auf dem Alpe Cermis endet.