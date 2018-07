Das einzige Mixed-Skispringen des WM-Winters ist finanziellen Einsparungen zum Opfer gefallen. Beim Weltcup im Titisee-Neustadt wird am 8. Dezember stattdessen ein Teamwettkampf der Männer ausgetragen. Das gaben die Organisatoren bekannt. Das Programm am Sonntag (9. Dezember), an dem sowohl Männer als auch Frauen jeweils ein Einzelspringen absolvieren, bleibt dagegen unverändert.

Im Schwarzwald hätte erstmals im Weltcup ein Mixed-Teamwettkampf auf einer Großschanze stattgefunden. Nun wird es im gesamten Winter keine Generalprobe für die Mixed-Entscheidung bei der nordischen Ski-WM in Seefeld/Österreich (19. Februar bis 3. März) geben.

Erst am 19. Juli war das Mixed, bei dem zwei Männer und zwei Frauen ein Team bilden, in das olympische Programm für die Winterspiele 2022 in Peking aufgenommen worden.