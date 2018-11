Skispringen: Andreas Wellinger scheitert fast bei Qualifikation in Wisla

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat sich mit Ach und Krach für den ersten Weltcup-Wettbewerb der Saison qualifiziert.

Der 23-Jährige aus Ruhpolding sprang im polnischen Wisla in der Qualifikation am Freitag 112,0 m und schaffte damit als 46. den Einzug in die Konkurrenz der besten 50 am Sonntag (Skispringen: Einzelspringen in Wisla ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Wellinger war auf der Adam-Malysz-Schanze schlechtester der sieben deutschen Springer, die geschlossen den Wettkampf erreichten. In der vom Russen Jewgeni Klimow, dem Gesamtsieger des Sommer-Grand-Prix, mit 137,0 m gewonnenen Vorausscheidung kamen Stephan Leyhe (133,0) und Karl Geiger (129,0) auf die Plätze drei und vier. Stark zeigten sich auch Pius Paschke als Zehnter und David Siegel als Zwölfter.

Auch Stoch zittert sich weiter

Der Flug-WM-Dritte Richard Freitag landete auf Platz 17, 20. wurde Markus Eisenbichler. Im Teamwettbewerb am Samstag hat Bundestrainer Werner Schuster damit die Qual der Wahl.

Wie Wellinger nur mit viel Mühe schaffte Polens Lokalheld Kamil Stoch, in der vergangenen Saison Gewinner des Gesamtweltcups, als 48. den Einzug in den Wettkampf am Sonntag. Ausgeschieden ist Japans Dauerbrenner Noriaki Kasai. Der 45-Jährige belegte nur Platz 64 unter 68 Startern und muss zum Auftakt seiner 30. Weltcup-Saison zuschauen.