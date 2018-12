Jan Boklöv saß oben auf dem Holzbalken. Der Skispringer aus Schweden bereitete sich auf einen Trainingssprung vor – ohne Hoffnung auf ein Top-Ergebnis. Ein Mann für die großen Weiten war der damals 19-Jährige nicht. Boklöv stand für Mittelmaß. Weltcup-Siege schienen für ihn unerreichbar. Doch dieser Trainingstag Mitte der 1980er-Jahre in Falun sollte sein Leben verändern.

Boklöv verpatzte den Absprung vom Schanzentisch. Dann kam er ins Trudeln, sein Körper verformte sich zu einer Banane. Boklövs Skier begannen zu flattern und wurden weit auseinandergerissen - in eine V-Stellung. "Plötzlich flog ich zwanzig Meter weiter als sonst", erzählte der Schwede kürzlich in einer Dokumentation des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Er hatte durch Zufall den V-Stil kreiert.

Boklöv verfeinerte fortan die Technik. Dass ihn die Norweger als "Krähenhüpfer" verspotteten, störte den Skispringer nicht. Der Erfolg gab Boklöv nun mal recht: Er steigerte seine Weiten.

Lake Placid ist der Anfang

Schließlich kam der 10. Dezember 1988. Vor genau 30 Jahren gewann Boklöv den Weltcup im US-amerikanischen Lake Placid. Es war eine Revolution im Skispringen. Erstmals stand ein Athlet oben auf dem Podest, der den V-Stil einsetzte. Boklöv gewann in der Saison 1988/89 noch vier weitere Springen – und am Ende den Gesamtweltcup.

Für Jens Weißflog blieb in der Endabrechnung nur Platz zwei. Der dreimalige Olympiasieger erinnert sich im Gespräch mit SPORT1 daran, wie der schwedische Nobody die Skisprung-Szene aufmischte. "Wir haben uns alle gefragt, wie einer, der so eine schlechte Technik hat, so erfolgreich sein kann", sagt Weißflog.

Boklöv nahm seinen Konkurrenten pro Sprung sieben, acht Meter ab. Dass er trotzdem um seine Siege zittern musste, lag an den Abzügen bei den Haltungsnoten. Die Wertungsrichter mussten Boklöv abstrafen. Der V-Stil galt als unästhetisch.

Nikkola und Thoma schlagen zurück

Und er schien zunächst auch keine große Zukunft zu haben. In der Saison 1989/1990 dominierte wieder der Parallelstil. Ari-Pekka Nikkola aus Finnland gewann in der klassischen Technik den Weltcup, der Deutsche Dieter Thoma auf die Weise die Vierschanzentournee. Und Jan Boklöv? So schnell wie der Skisprung-Pionier aus der Versenkung aufgetaucht war, verschwand er auch wieder.

Aber es gab Sportler, die seinen V-Stil kopierten. "Bei den Skispringern entstand eine Parallelgesellschaft", erzählt Weißflog bei SPORT1. Spätestens zu Beginn der Saison 1991/92 flog die neue Generation vorbei.

Weißflog wollte damals unbedingt in Albertville um die olympischen Medaillen mitspringen. Im Parallelstil waren die Chancen jedoch gering. "Wir haben versucht, vor Olympia die Welt zu retten", sagt Weißflog.

Blamage bei Olympia in Albertville

Die Umstellung im Hauruck-Verfahren gelang dem Sachsen nicht. Bei den Olympischen Spielen setzte Weißflog wieder auf den Parallelstil. Das Ergebnis war miserabel: Platz fünf mit der Mannschaft. Platz neun von der Normalschanze. Und beim Wettbewerb von der Großschanze blamierte sich Weißflog mit Rang 33.

Doch er gab nicht auf. "Ich habe ja gesehen, dass Sportler aus der alten Generation die Umstellung geschafft haben", erklärt Weißflog. Nach zig Trainingssprüngen hatte er endlich den Dreh mit dem V-Stil raus. Die Erfolge stellten sich wieder ein: Weißflog wurde 1994 Olympiasieger von der Großschanze und mit dem Team. Und in der Saison 1995/96 gewann er zum vierten Mal die Vierschanzentournee.

Zurückgezogen in Stockholm

Jan Boklöv hatte zu diesem Zeitpunkt seine Karriere längst beendet. Er trat bereits im Alter von 26 Jahren zurück, Verletzungen hatten ihn immer wieder zurückgeworfen. Heute lebt der V-Stil-Erfinder zurückgezogen in Stockholm in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. "Es ist so, dass ich außerhalb von Schweden prominenter bin als hier", sagte der heute 52-Jährige in der WDR-Dokumentation.

Dort verriet Boklöv auch, dass er die Fotografie für sich entdeckt hat. Er verbringt mit seiner Kamera viel Zeit in der Natur.

Jens Weißflog hat seinen alten Rivalen schon länger nicht mehr gesehen. "Es ist schon bestimmt zehn Jahre her, dass wir uns zum letzten Mal begegnet sind", sagt der 54-Jährige.

Am Rande eines Weltcup-Springens kam Weißflog damals mit Boklöv ins Plaudern. Und er erklärte dem Schweden dabei, dass dieser mehr Wertschätzung hätte bekommen sollen. "Ich finde es falsch, dass immer nur vom V-Stil geredet wird", sagt Weißflog. "Eigentlich müsste er Boklöv-Stil heißen."