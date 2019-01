Der japanische Skispringer Ryoyu Kobayashi hat nach dem Grand Slam bei der Vierschanzentournee seine Erfolgsserie fortgesetzt und im italienischen Val di Fiemme seinen sechsten Sieg in Folge gefeiert. Damit stellte der 22-Jährige die Weltcup-Bestmarke ein und könnte bereits am Sonntag im zweiten Wettbewerb zum alleinigen Rekordhalter werden.

Mit 135,0 m sowie mit bei verkürztem Anlauf eingestelltem Schanzenrekord von 136,0 m (315,0 Punkte) setzte sich Kobayashi auf der großen WM-Schanze von 2013 souverän vor den Polen Dawid Kubacki (288,5) und Kamil Stoch (282,9) durch und unterstrich seine derzeitige Ausnahmestellung.

Nach seinem zweiten Sprung rutschte der Japaner beim Bremsen aus und landete auf dem Hosenboden. Da dies allerdings erst nach der Sturzlinie passierte, hatte es keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Leyhe starker Fünfter

Bester Deutscher war in Abwesenheit des am Freitag wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifizierten Tourneezweiten Markus Eisenbichler der Willinger Stephan Leyhe auf einem erneut starken fünften Rang.

Sechs Weltcupsiege in Folge waren vor Kobayashi den Finnen Janne Ahonen (2004/05) und Matti Hautamäki (2005) sowie den Österreichern Thomas Morgenstern (2007) und Gregor Schlierenzauer (2009) gelungen. Mit seinem neunten Sieg in diesem Winter machte Kobayashi zudem einen weiteren Schritt in Richtung der Rekordmarke des Slowenen Peter Prevc, der in der Saison 2015/16 15-mal gewonnen hatte.

Wellinger enttäuscht

Hinter dem Tourneedritten Leyhe war überraschend David Siegel als 14. zweitbester Deutscher und erreichte seine zweitbeste Karriereplatzierung. Richard Freitag, 2013 in Val di Fiemme Vizeweltmeister mit dem DSV-Team, kam auf Rang 17, Karl Geiger wurde 19., Olympiasieger Andreas Wellinger kam nicht über Platz 26 hinaus.

Am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) findet in Val di Fiemme ein weiteres Einzelspringen statt.