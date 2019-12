Die deutschen Skispringer treten beim Heim-Weltcup in Klingenthal wie erwartet mit dem formschwachen Markus Eisenbichler an. "Wir werden mit Markus geduldig weiterarbeiten. Er braucht noch etwas Zeit", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor den Wettkämpfen am Wochenende.

Dreifach-Weltmeister Eisenbichler hat in den bisherigen vier Einzelwettbewerben der Saison dreimal den zweiten Durchgang verpasst.

In Klingenthal setzt Horngacher vor allem auf Karl Geiger, der zuletzt im russischen Nischni Tagil mit Rang zwei überzeugt hatte.

Anzeige

"Mit Karl Geiger haben wir einen Springer in unseren Reihen, der beständig unter den besten Zehn landet und zuletzt auch das erste Podest einfliegen konnte", sagte der Österreicher.

Weiterhin nicht zum Team gehört Severin Freund. Ob der Ex-Weltmeister rechtzeitig zur Ende Dezember beginnenden Vierschanzentournee fit wird, ist offen.