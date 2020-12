Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für die Tournee-Generalprobe am Wochenende in Engelberg in der Schweiz aus.

Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mit. Geiger zeige keinerlei Symptome und habe sich bereits in Quarantäne begeben.

Alle anderen Team-Mitglieder wurden mehrfach negativ getestet. Geiger sagte: "Mir geht es gut, ich habe keine Symptome. Ich befinde mich jetzt in Quarantäne und werde regelmäßig Tests absolvieren." Der 27-Jährige war am vergangenen Montag erstmals Vater geworden und hatte zuvor am Wochenende bei der Flugshow im slowenischen Planica Gold im Einzel und Silber mit dem DSV-Team gewonnen.