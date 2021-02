Karl Geiger hat bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf für die erste deutsche Medaille gesorgt. Der Lokalmatador sprang von der Normalschanze völlig überraschend zu Silber.

Zuletzt steckte der Skiflug-Weltmeister in einer Formkrise. Gold ging an Piotr Zyla aus Polen. Der Slowene Anze Lanisek wurde Dritter. (Zeitplan der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf)

"Wir sind alle überglücklich, dass wir gleich im ersten Wettbewerb eine Medaille gewonnen haben. Zum Glück haben wir den Karl, der hier seine langen Hebel einsetzt", freute sich Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD über den Coup seines Schützlings.