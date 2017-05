Der Start in die Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) lief für das deutsche DEB-Team nach Maß. Kaum einer rechnete mit dem Sieg über das mit 19 NHL-Profis besetze US-Team.

Doch am Ende ging Deutschland als Sieger vom Platz, eine überragende Torhüterleistung von NHL-Goalie Thomas Greiss war dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Zeit zum Feiern bleibt aber nicht. Der Zeitplan der Heim-WM ist eng gesteckt. (Spielplan und Ergebnisse) Deshalb gilt es schon heute Abend, die hervorragende Ausgangsposition in Gruppe A zu festigen (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER.)

Möglich, dass der gegen die USA noch verletzt fehlende Spielführer Christian Ehrhoff dabei zurückkehrt. DEB-Coach Marco Sturm sieht seine Mannschaft aber auch ohne seinen NHL-erfahrenen Spielführer gut aufgestellt. "Wir haben genügend Tiefe in der Mannschaft."

Das zeigte sich auch gegen die USA. "Es ist ganz gut gelaufen. Jetzt nehmen wir die drei Punkte und viel Selbstvertrauen mit in die nächsten Spiele", sagte Goalie Greiss nach dem Sieg.

In die Partie mit Schweden kann Deutschland in der Tat mit großem Selbstbewusstsein gehen. Die Tre Kronor verloren ihre erste Partie nach Verlängerung gegen Russland, stehen in der Gruppe damit bereits jetzt unter Zugzwang. (Die Tabellen)

Mit einem Sieg könnte Deutschland seinen Konkurrenten wohl vorentscheidend abhängen. Der Einzug ins Viertelfinale wäre dann nicht mehr weit enfernt. Trotzdem mahnt Greiss: "Schweden ist ein sehr starkes Team mit einigen NHL-Stars." (So läuft die Eishockey-WM)

Tschechien und Weißrussland unter Zugzwang

Schon zuvor treffen in Gruppe B Tschechien und Weißrussland aufeinander (ab 16.10 Uhr im LIVESTREAM bei SPORT1 und im LIVETICKER). Beide Teams verloren jedoch ihre erste Partie. Tschechien blieb am Freitag wie erwartet chancenlos gegen Kanada, Weißrussland unterlag Finnland nur knapp. Ein Sieg im direkten Duell ist für beide da schon Pflicht.

Die weiteren Partien mit der Schweiz, Frankreich oder Norwegen gibt es alle im LIVETICKER bei SPORT1.