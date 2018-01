Die eSports-Profis und ihre Verletzungen in CS:GO, Dota 2 und Co.

Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Diese vier Profis griffen nach Verletzungen wieder zur Maus: Hai, Fear, GuardiaN und olofmeister © Riot Games, DreamHack, Valve, Freaks4U Gaming-Grafik

Wie im traditionellen Sport gibt es auch im eSports ein gewisses Verletzungsrisiko. Profis in League of Legends, CS:GO und Co. mussten bereits pausieren.