Dota 2: TNC Pro Team gewinnt die WESG 2016 in China vor Cloud9

vergrößernverkleinern Raven und Co. feiern ausgelassen den Sieg in China © WESG

In China wurde die WESG 2016 ausgespielt. Am frühen Sonntagmorgen gewann TNC Pro Team in einem spannenden Match gegen Cloud9.