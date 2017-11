Von Maximilian Eichgrün

Während keine großen Turniere im Gange sind, haben die FIFA-Profis vor allem Eines im Sinn: Ein gutes Abschneiden in der Weekend League. Doch auch Nicht-Profis können hier antreten - und haben die Chance auf große Belohnungen.

Zugang über Qualifikation

Bequem von zu Hause aus können Spieler in FIFA Ultimate Team an der Weekend League teilnehmen, sofern er sich qualifiziert hat: Das sogenannte Daily Knockout Turnier kann jeder Spieler unter der Woche bis zu acht Mal bestreiten. Gewinnt man das Qualifikationsturnier, darf man an der Weekend League teilnehmen.

Dabei ist das tägliche Event aber kein richtiger Wettbewerb. Es gilt einfach, drei Spiele in Folge zu gewinnen und schon man hat sich für die Weekend League qualifiziert. Meist steigt der Schwierigkeitsgrad dabei von Spiel zu Spiel.

Andere Wege, um sich für die Weekend League zu qualifizieren sind der Aufstieg in die erste Liga bei den FUT Online-Saisons sowie das Erreichen von mindestens Gold 3 in der vorangegangenen Weekend League.

Turniercharakter und ein Hauch von eSports

In der am Wochenende ausgespielten Liga hat man eine bestimmte Anzahl Spiele zu absolvieren. An der Konsole kann der Spieler bis zu 40 Spiele in der Weekend League machen, am PC ist die Obergrenze 25.

Anhand des Endergebnisses werden die Spieler in Ligen und Divisionen eingeteilt. Jede Liga, also Bronze, Silber, Gold und Elite, hat jeweils drei Divisionen. Das Abschneiden am oberen Ende der Rangliste entscheidet auch darüber, welche Belohnungen man später erhält.

Die Belohnungen enthalten sowohl Münzen als auch Sets und steigen rasant an. Wer unter die Top 100 kommt, darf sich noch einmal über bessere Belohnungen freuen.

Wer richtig gut ist, findet so seinen Einstieg in den eSports: Gehört man nach einer bestimmten Anzahl Weekend Leagues zu den Besten der Weltrangliste, wird man zu den Qualifikationsturnieren für die FIFA 18 Global Series eingeladen und hat die Chance, live und vor Ort gegen die Profis anzutreten.