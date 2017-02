Von Max Eichgrün

Am Sonntag, dem 12. Februar findet der zweite Spieltag der EU Challenger Series statt. Paris Saint-Germain, Millenium und Team Kinguin wollen endlich den ersten Sieg.

Spitzenspiel der Fußballclubs

Zum ersten Mal in der Geschichte von League of Legends treffen die Teams zweier Fußballvereine aufeinander. Paris Saint-Germain wird Schalke 04 am Sonntag etwa um 19 Uhr zum Duell fordern.

Schalke hatte in der ersten Woche Team Kinguin mit einer eindrucksvollen Leistung problemlos geschlagen. PSG unterlag derweil Fnatic Academy mit 0:2.

Bei Schalke waren in der ersten Woche Jungler Loulex und Mid-Laner Selfie in besonders guter Form und ließen Team Kinguin keine Chance.

Fnatic Academy mit neuem Jungler

Fnatics zweite Mannschaft muss im zweiten Spiel des Spieltages um 17 Uhr gegen Millenium ran. Der junge Jungler Broxah zeigte gute Leistungen in der ersten Woche und wurde daher in Fnatics LCS-Team befördert, wo er vorerst den Deutschen Amazing ersetzt.

Im Jungle setzt Fnatic Academy daher auf den Briten Dan, der bereits Erfahrung in der Challenger Series gesammelt hat.

Außerdem wird Misfits Academy gegen Team Kinguin antreten. Die Spiele werden von Summoner’s Inn live auf Deutsch übertragen.