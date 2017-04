League of Legends

LCS Nordamerika Finale: Team SoloMid gegen Cloud9 Amerikanischer Klassiker: TSM vs. C9 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Hauntzer und Contractz haben das Ziel vor Augen © Riot Games

Vancouver - Auch in der nordamerikanischen League of Legends Championship Series steht das große Finale an. Rekordsieger Team SoloMid trifft auf Cloud9.