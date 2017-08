Im Gegensatz zu den letzten Jahren treten bei der Season 7 World Championship 24 statt 16 Teams an. Das liegt am geänderten Modus. Der Wildcard-Qualifier, an dem in der Vergangenheit die Champions der "kleinen Regionen" teilgenommen haben, wurde dieses Jahr als Play-In-Phase ins Hauptturnier integriert. Die dritten Seeds aus Europa, Nordamerika, China und Taiwan spielen ebenfalls mit.

Europa: G2 Esports & Misfits

Die Summer Split-Finalisten der EU LCS dürfen ihre Tickets und Unterkünfte in China bereits buchen. G2 Esports und die Misfits werden sicher an den Worlds teilnehmen. Einer von beiden qualifiziert sich als Summer Split-Sieger, der andere als das Team mit den meisten Championship Points. Mit PowerOfEvil ist ein Deutscher sicher dabei.

Bei den Regional Finals streiten sich Fnatic, H2k-Gaming, die Unicorns of Love und Splyce um den letzten Worlds-Slot der Region. Rekkles und Co. haben dabei die besten Chancen, da sie schon im entscheidenden Match stehen und nur eine Serie gewinnen müssen. Mit Exileh von UoL hat ein zweiter Deutscher Chancen auf die Worlds.

Nordamerika: Team SoloMid & Immortals

Auch in Nordamerika können die Summer-Finalisten, Team SoloMid und die Immortals, das Endspiel in Ruhe angehen. Aufgrund des Ausscheidens von TSM in der Gruppenphase beim MSI geht es, im Gegensatz zum Finale in EU, in diesem Match sogar nur um Preisgeld und Prestige.

Beide Teams landen für die Worlds-Gruppenauslosung in Topf 2, da NA keinen Seed in Topf 1 bekommt. Der dritte Teilnehmer der Region wird am Wochenende nach den Finals ermittelt: FlyQuest, Counter Logic Gaming, Team Dignitas und Cloud9 werden darum spielen.

Südkorea: Longzhu Gaming & SK Telecom T1

Am Samstag schnappte sich Longzhu Gaming in einem sehenswerten LCK-Finale den Titel und stürzte damit SK Telecom T1 vom Thron. Beide Teams sind auf jeden Fall in China dabei. Für Longzhu war der Sieg nötig, ansonsten hätte das Team bei den Regional Finals spielen müssen. World Champion SKT landet zum zweiten Mal in Folge als Titelverteidiger in Topf 2.

Zwei der drei Runden der Regional Finals sind bereits ausgespielt. Die Afreeca Freecs schalteten MVP aus, unterlagen danach aber Vize-World Champion Samsung Galaxy. Das Team trifft am Samstag im entscheidenden Match um den dritten Slot auf KT Rolster.

Der Rest der Welt

EDward Gaming (China): Der LPL-Finalist nimmt zum vierten Mal an den Worlds teil. Ein Sieg im Endspiel gegen Royal Never Give Up würde einen Platz in Lostopf 1 bedeuten.

Royal Never Give Up (China): Uzi und Co. sind beim Heimspiel ebenfalls dabei. Der AD-Carry würde gerne mit einem LPL-Titel ins größte Event des Jahres gehen.

Bei den Regional Finals ermitteln Invictus Gaming, OMG und Team WE den letzten chinesischen Teilnehmer.

Flash Wolves (Taiwan): Das Team ist Stammgast bei den Worlds und holte zuletzt den vierten LMS-Titel in Folge.

ahq e-Sports Club (Taiwan): Auch das Team um den beliebten Mid-Laner westdoor hat es wieder geschafft. Als Team mit den meisten Championship Points geht es in Topf 2.

Hong Kong Attitude (Taiwan): HKA siegte im Regional Qualifier und wird erstmals bei den Worlds zu sehen sein.

GIGABYTE Marines (Südostasien): Die Vietnamesen sorgten mit starken MSI-Auftritten für Aufsehen und spazierten durch die GPL-Playoffs zu den Worlds.

Young Generation (Südostasien): Dank der Marines hat die Region einen zweiten Slot erhalten, der von Young Generation, ebenfalls aus Vietnam, eingenommen wird.

1907 Fenerbahçe Esports (Türkei): Das LoL-Team des Fußballklubs gewann die TCL und wird erstmals international zu sehen sein.

Weitere Teilnehmer: Lyon Gaming (Lateinamerika Nord), Kaos Latin Gamers (Lateinamerika Süd), Rampage (Japan)

In den Regionen Brasilien, Ozeanien und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten stehen am Wochenende die Split-Finals an. Die drei Sieger qualifizieren sich für die Worlds.