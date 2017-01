Neven Subotic ist gerade erst wieder ins Teamtraining beim BVB eingestiegen, da platzt die Bombe um seine Zukunft. Denn wie die Bild berichtet, steht der Innenverteidiger kurz vor einem Engagement beim 1. FC Köln.

So sollen sich die Geißböcke mit Spieler und Verein einig sein. Was fehlt, ist lediglich der Medizincheck und die obligatorische Unterschrift. Beides soll am Donnerstag erfolgen.

Nach Bild-Informationen wird Subotic zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Diese Maßnahme dient dazu, seine Wettbewerbsfähigkeit zu testen.

Köln-Manager Jörg Schmadtke habe Subotic schon im Sommer holen wollen, eine Rippen-OP habe einen Wechsel jedoch verhindert.

Im Verlauf der Wintertransferperiode war Subotic mit diversen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Darunter auch mit dem HSV, der stattdessen den Kölner Mergim Mavraj verpflichtete.