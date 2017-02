Verträgt ein Fußball-Klub zwei Alphatiere?

Beim FC Bayern leben Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß seit Jahrzehnten den Beweis, dass zwei Machthaber an der Spitze sehr wohl erfolgreich zusammenarbeiten können.

Hoeneß als Mann fürs Grobe, der Leiter der Abteilung Attacke. Rummenigge als Strippenzieher im Hintergrund, der die Interessen des Klubs durchdrückt.

Oder wie es Hoeneß selbst ausdrucken würde: "Ich könnte mir vorstellen, dass Karl-Heinz mehr fürs Geld verantwortlich ist und ich fürs Herz." Mit dieser Rollenverteilung bilden die Bayern-Bosse seit geraumer Zeit ein erfolgreiches Gespann.

Was nicht heißt, dass es zwischen beiden auch mal krachen kann.

"Zoff in den besten Familien"

"Wir haben ein total intaktes, freundschaftliches, sauberes Verhältnis", bekennt Rummenigge in der Sport Bild. Allerdings: "In den besten Familien gibt es auch schon mal Zoff."

Seitdem Hoeneß wieder als Präsident inthronisiert wurde, führt Rummenigge nicht mehr das alleinige Regiment beim Rekordmeister. Spätestens wenn Präsident Hoeneß zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wird, ist er es, der das letzte Wort haben wird. Bei Transfers, bei politischen Entscheidungen, bei der Besetzung von Führungsposten.

Und genau an dieser Stelle sind Hoeneß und Rummenigge nicht immer einer Meinung. Während Hoeneß in der Vergangenheit auffallend häufig über Gladbachs Max Eberl sinnierte, als es um die Besetzung des vakanten Sportdirektor-Postens ging, ließ Rummenigge kaum Gelegenheiten aus, seine Sympathien für Philipp Lahm zu betonen.

So sehr die beiden Spitzenfunktionäre an einem Strang ziehen, so sehr bleiben sie "aber immer auch ein wenig Rivalen" im eigenen Stall, wie die Sport Bild feststellt.

"Hoeneß ein großer Treiber und Visionär"

Was nicht heißen soll, dass jemand einen Keil zwischen die beiden treiben könnte.

In einem Interview mit der FAZ stellte Rummenigge vor kurzem Hoeneß' Stellenwert bei den Münchnern heraus. "Uli war stets ein großer Treiber und Visionär und auch wichtiger Spiritus Rector unseres Vereins", sagte er.

So spricht jemand, der ganz genau weiß, was er an einem zweiten Alphatier an seiner Seite hat. Was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht.

Über seinen Vorstandsvorsitzenden sagte der Präsident Hoeneß kürzlich: "Ich denke, dass Karl-Heinz Rummenigge und ich Bayern noch stärker machen."