Rückkehrer Jupp Heynckes soll den FC Bayern offenbar durch die Saison führen. Was tut sich aktuell an der Säbener Straße? Und wie reagieren die Protagonisten? Alle Infos im SPORT1-Ticker.

+++ Hitzfeld: Heynckes die "Top-Lösung" +++

Auch Ottmar Hitzfeld zeigt sich angesichts der bevorstehenden Rückkehr von Jupp Heynckes zum FC Bayern begeistert.

"Jupp Heynckes ist eine Top-Lösung, um in die Erfolgsspur zurückzukehren. Er kennt den Verein, das Umfeld und das Team und sein Engagement bringt die nötige Ruhe", sagte der frühere Erfolgscoach des Rekordmeisters bei SPORT1.

Hitzfeld stand von 1998 bis 2004 und 2007/08 beim FC Bayern unter Vertrag. Unter ihm gewannen die Münchner 2001 die Champions League.

+++ Noch keine Anfrage wegen Nagelsmann +++

Die TSG Hoffenheim bleibt trotz der wahrscheinlichen Entscheidung der Bayern, Jupp Heynckes als "Übergangslösung" bis zum kommenden Sommer zu präsentieren, entspannt.

Es gebe keinerlei Anfragen der Bayern, sagte ein Sprecher der Kraichgauer der dpa. Nagelsmann hat beim derzeitigen Tabellendritten einen bis 2021 laufenden Vertrag.

Zuletzt wurde immer wieder darüber spekuliert, der 30-Jährige könnte 2018 zum Rekordmeister wechseln.

+++ Neururer: "Überragende Lösung" +++

Für SPORT1-Experte Peter Neururer wäre das Bayern-Comeback von Jupp Heynckes genau die richtige Entscheidung der Klub-Verantwortlichen.

"Es ist eine überragende Lösung und eine weise Entscheidung der Verantwortlichen von Bayern München. Ich finde es klasse, auf einen Mann zurückzugreifen, von dem man weiß, was er zu leisten im Stande ist. Jupp kennt noch einen Teil der Mannschaft und hat sein Können unter Beweis gestellt. Und seine Erfahrung ist unbezahlbar. Es ist auch keine Frage des Alters. Jupp ist gesund und wenn du gesund bist, dann wirst du immer in diesem Geschäft bleiben. Vielleicht hat Jupp jetzt vier Jahre Kraft gesammlt, die er mit Sicherheit braucht."

+++ Sepp Maier: "Beste Entscheidung" +++

Bayerns Torwartlegende Sepp Maier würde eine Rückkehr von Jupp Heynckes zum Rekordmeister begrüßen. "Es wäre die beste Entscheidung, die im Moment möglich ist. Ein Schnellschuss würde in dieser schwierigen Situation nichts bringen. Es freut mich, dass so überlegt gehandelt wird“, schreibt der Kult-Keeper in seiner Kolumne für das soziale Netzwerk wize.life.

+++ Nur noch Detailfragen offen +++

Das Trainer-Comeback von Jupp Heynckes beim FC Bayern steht wohl kurz bevor. Wie SPORT1 aus Vereinsquellen erfuhr, sind nur noch Detailfragen zu klären.

+++ Heynckes' tränenreicher Abschied +++

Am letzten Spieltag 2012/13 brach es aus Jup Heynckes heraus. Das waren die letzten Worte des Trainers bei seinem dritten Engagement bei den Bayern.

+++ Wäre Heynckes die richtige Wahl? +++

Offenbar hat sich Jupp Heynckes unter anderem gegen Thomas Tuchel durchgesetzt. Was meinen Sie, ist der gebürtige Mönchengladbacher die richtige Wahl?

+++ Heynckes offenbar neuer Bayern-Coach +++

Im Alter von 72 Jahren sol Jupp Heynckes zum FC Bayern zurückkehren und den Rekordmeister durch die Saison führen. Das melden übereinstimmend die Bild und der Kicker.

Es wäre das vierte Bayern-Kapitel für den Trainer.

Als die Bayern vor vier Jahren Pep Guardiola verpflichteten, hatte sich Heynckes eigentlich dazu entschieden, mit dem Triple-Triumph in den Ruhestand zu gehen. Nun offenbar die Wende.

Bereits 1989 und 1990 waren die Bayern unter Heynckes Meister geworden. Und auch 2009 war der Routinier infolge der Entlassung von Jürgen Klinsmann schon einmal für einige Wochen als Trainer in München eingesprungen.