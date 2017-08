Der spanische Meister Real Madrid hat im Duell mit Erzrivale und Pokalsieger FC Barcelona die spanische Supercopa gewonnen.

Nach dem 3:1 im Hinspiel im Camp Nou entschieden die Königlichen auch das Rückspiel im heimischen Estadio Santiago Bernabeu mit 2:0 (2:0) für sich.

Youngster Marco Asensio brachte die Gastgeber schon in der 4. Minute mit einem fulminanten Fernschuss in Führung. Nachdem Real-Stürmer Lucas Vazquez zwischenzeitlich am Pfosten gescheitert war, erhöhte Teamkollege Karim Benzema (39.) noch vor der Pause auf 2:0.

Für Champions-League-Sieger Madrid ist es nach dem Gewinn des europäischen Supercups gegen Europa-League-Champion Manchester United bereits der zweite Titel der neuen Saison.

Barcelona hatte nach der Pause bei zwei Aluminiumtreffern seine besten Chancen: Lionel Messi (53.) scheiterte jedoch an der Unterkante der Latte, Luis Suarez (70.) per Kopfball am Außenpfosten.

Cristiano Ronaldo sitzt auf der Tribüne

Bei Real machte sich das Fehlen von Superstar Cristiano Ronaldo nicht bemerkbar: Der Weltfußballer hatte im Hinspiel nach einer vermeintlichen Schwalbe die Gelb-Rote Karte gesehen und verfolgte die Partie auf der Tribüne.

Video Die 24 denkwürdigen Minuten des CR7

Weil er nach seinem Platzverweis in Barcelona zudem den Schiedsrichter geschubst hatte, fehlt der Portugiese seiner Mannschaft noch in vier weiteren Pflichtspielen.

Toni Kroos stand bei Gastgeber Real in der Startelf und wurde nach 80 Minuten durch Neuzugang Dani Ceballos ersetzt. Torhüter Marc-Andre ter Stegen spielte aufseiten von Barcelona 90 Minuten durch.