Atletico Madrid - FC Barcelona 1:1

Der FC Barcelona lässt gegen Atletico Madrid Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Ter Stegen rettet den Katalanen mit seinen Paraden immerhin noch einen Punkt.

FC Getafe - Real Madrid 1:2

Real Madrid atmet auf: Cristiano Ronaldo erzielt endlich sein erstes Saisontor in La Liga. Gegen Getafe vergab CR7 aber zunächst eine hundertprozentige Chance.

Espanyol Barcelona - UD Levante 0:0

Video Torklau erzürnt Barcelona

Espanyol Barcelona vergibt gegen Aufsteiger UD Levante alle hochkarätigen Chancen und bekommt dann auch noch einen regulären Treffer aberkannt.

Athletic Bilbao - FC Sevilla 1:0

Video Versteckter Tritt sorgt für heftige Rudelbildung

Der FC Sevilla muss einen Rückschlag hinnehmen. In einem hitzigen Spiel in Bilbao kassieren sie ihre zweite Niederlage. Besonders in der Schlussphase geht es heiß her.

Deportivo Alaves - Real Sociedad 0:2

Video Ungewollter Lupfer stürzt Alaves weiter in die Krise

San Sebastian könnte diese Saison ein Kandidat für die internationale Plätze sein. Gegen Alaves gelingt den Basken ein klarer Sieg.

