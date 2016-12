Tolle Geste der Stars von Manchester City beim Premier-League-Kracher gegen den FC Arsenal: Die Mannschaft von Pep Guardiola drückte vor dem Anpfiff ihr Mitgefühl mit dem langzeitverletzten Nationalspieler Ilkay Gündogan aus.

Die Citizens betraten in Trikots ihres Teamkollegen den Platz des Etihad Stadiums und spendeten diesem so Trost und Aufmunterung.

Gündogan hatte sich beim 2:0-Sieg gegen den FC Watford am vergangenen Mittwoch einen Kreuzbandriss zugezogen und wird mindestens für den Rest der Saison ausfallen.

Auch die Teilnahme am Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli 2017) in Russland ist für den 26-Jährigen in Gefahr - das dritte große Turnier mit der Nationalmannschaft nacheinander.

"Es ist ganz bitter für Ilkay, jetzt wieder auszufallen, wo er gerade Rhythmus aufgenommen hat und auf unglaublich hohem Niveau war", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei dfb.de: "Ilkay hat mehrfach bewiesen, dass er sich dem stellt - das wird er jetzt auch wieder tun. Dann wird er mindestens genauso stark zurückkommen, davon bin ich fest überzeugt."

Gündogan selbst zeigte sich nach der Schock-Diagnose kämpferisch: "Es geht nicht darum, wie heftig man getroffen wird. Es geht darum, wieviel man einstecken kann und weiter zu machen. So funktioniert gewinnen."

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und am Mittwoch um 0.15 Uhr im Free-TV auf SPORT1.