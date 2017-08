Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der englische Rekordmeister Manchester United hat einen perfekten Saisonstart hingelegt.

Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho kam bei Swansea City zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg und führt die Premier League vorerst mit sechs Punkten und 8:0 Toren an.

Zum ersten Mal in seiner 110-jährigen Vereinshistorie haben die Red Devils an den ersten beiden Spieltagen jeweils mindestens vier Tore erzielt.

Eric Bertrand Bailly (45.) brachte die Gäste kurz vor der Pause vor 20.862 Zuschauern in Führung. In der Schlussphase schraubte der Europa-League-Sieger das Ergebnis dann in die Höhe.

85-Millionen-Mann Romelu Lukaku (80.) erzielte dabei sein drittes Saisontor. Für den Stürmer war es der 16. Treffer in den vergangenen 17. Premier-League-Spielen. Paul Pogba (82.) und Anthony Martial (84.) stellten den Endstand her. Der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan bereitete die Treffer zwei und drei vor.