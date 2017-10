Die Wrestling-Liga WWE muss ihre kommende Großveranstaltung massiv umplanen.

Superstar Roman Reigns und auch der frühere World Champion Bray Wyatt fehlen bei WWE TLC 2017, wie die Promotion auf ihrer Homepage verkündet hat. "Medizinische Gründe" seien schuld. Unbestätigten Berichten zufolge ist WWE von einem Virus-Ausbruch betroffen, es geht um Meningitis (Hirnhautentzündung).

Kurzfristiger Ersatz für Reigns: Ringlegende Kurt Angle, der damit erstmals seit 11 Jahren wieder in einem WWE-Ring steigen wird. Angle wird zusammen mit Dean Ambrose und Seth Rollins auf The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman und Rückkehrer Kane treffen. Eigentlich sollten Reigns, Ambrose und Rollins ihr altes Kult-Bündnis "The Shield" wieder aufleben lassen.

Für Wyatt, der gegen seinen Erzrivalen Finn Balor antreten sollte, springt AJ Styles ein.

Wyatt fehlte schon bei der vergangenen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW, ebenso wie sein Bruder Bo Dallas und Ringsprecherin JoJo Offerman, die mit Wyatt liiert sein soll. Der Wrestling-Journalist Justin LaBar (Pittsburgh Tribune) berichtete, dass die drei mit Meningitis infiziert seien.