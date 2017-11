Vergangene Woche krönte er sich zum Gewinner des WWE-Grand-Slam, diese Woche wurde er zur Zielscheibe.

Eine Woche nach seinem Sieg über Intercontinental Champion The Miz eröffnete Roman Reigns die TV-Show Monday Night RAW mit einer Ansage: Die Wrestling-Fans würden Miz eine Weile nicht sehen (er ist mit einem Filmdreh beschäftigt, d. Red.), dafür umso mehr vom Intercontinental Title. Anders als The Miz sei er ein "Fighting Champion".

Miz' Helfer Bo Dallas und Curtis Axel nahmen Anstoß an dieser Aussage und präsentierten einen neuen Kumpel, der Reigns sogleich forderte: Elias.

Reigns willigte in einen Titelverteidigung gegen den "Drifter" ein und bezwang ihn in einem längeren Match - nur um direkt darauf mit der nächsten, noch größeren Herausforderung konfrontiert zu werden.

Samoa Joe - zuvor in einem Match gegen Titus O'Neil erfolgreich - attackierte Reigns hinterrücks und nahm ihn in seinen Aufgabegriff Coquina Clutch (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Die weiteren Highlights:

- Reigns' Shield-Kollege Seth Rollins unterstrich mit einem Sieg gegen Cesaro seine Ambitionen, mit Dean Ambrose die Tag-Team-Gürtel von Sheamus und Cesaro zurückzugewinnen. Kommende Woche wird es ein Titelduell geben.

- Rückkehrerin Paige und ihre Mitstreiterinnen Sonya Deville und Mandy Rose sollten eigentlich ein Match gegen Sasha Banks, Bayley und Mickie James bestreiten - die drei Frauen, die sie vergangene Woche attackiert hatten. Stattdessen attackierte das Trio Bayley und James hinter den Kulissen erneut und konfrontierte dann im Ring die auf sich gestellte Banks. Paige stellte sich und ihre Teamkolleginnen als "Absolution" vor und begründete ihre Aggression der Vorwoche.

Sie sei es leid, das andere den Lohn für das einstrichen, was sie geleistet hätte. Sie sei diejenige, die das Wort "Diva" aus dem WWE-Wörterbuch gestrichen hätte, sie sei die Matriarchin der "Women's Revolution" und werde das Ruder nun wieder an sich reißen. Paige fragte Banks, ob sie für oder gegen sie sei. Banks ging darauf auf Paige los, wurde aber von Absolution überwältigt.

Später umkreiste das neue Trio auch die Japanerin Asuka, nachdem sie binnen drei Sekunden ihre Siegesserie gegen Dana Brooke fortgesetzt hatte.

- Bray Wyatt feierte nach überstandender Virus-Infektion sein Comeback und besiegte Matt Hardy. Was danach aufmerksam registriert wurde: Hardy verharrte nach der Niederlage mit irrem Blick in der Ecke und schrie immer wieder: "Delete! Delete!" Es sieht so aus, als würde er sich nun auch bei WWE in Richtung des "Broken-Matt"-Charakters entwickeln, um den er bei der Konkurrenzliga Impact einen Kult schuf.

- Jason Jordan, Story-Sohn von RAW-General-Manager Kurt Angle, wollte sich von dem Verdacht befreien, vergangene Woche aus Angst seinem Gegner Braun Strowman ausgewichen zu sein und forderte dessen ebenso monströse Rivalen Kane. Jordan wurde dummerweise erneut von seiner Knieverletzung heimgesucht und wurde deshalb schnell ausgezählt. Als mutiger erwies sich Finn Balor, der Kane stattdessen entgegentrat, bald aber mit einer Stuhl-Attacke übermannt wurde.

Ein dritter Mann stieß hinzu: Strowman rächte sich dafür, dass Kane vergangene Woche mit dem Stuhl auf sein Atemzentrum losgegangen war. Er verpasste Kane einen Powerslam gegen die Ringtreppe und stieß nun selbst Kanes Kehlkopf gegen einen Stuhl.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Seth Rollins besiegt Cesaro

Samoa Joe besiegt Titus O'Neil

Bray Wyatt besiegt Matt Hardy

Rich Swann besiegt Ariya Daivari, Noam Dar, Tozawa

Intercontinental Title Match: Roman Reigns (c) besiegt Elias

Asuka besiegt Dana Brooke

Kane besiegt Jason Jordan durch Count-Out

Finn Balor besiegt Kane durch Disqualifikation