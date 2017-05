Gareth Bale zu Manchester United?

Geht es nach der seriösen englischen Zeitung The Independent konkretisiert sich gerade das, was zunächst nur ein Gerücht schien. Demnach sei der walisische Star von Real Madrid gewillt, zurück in die Premier League zu wechseln.

Das Blatt beruft sich auf Stimmen aus dem Umfeld beider Klubs, die besagen, dass Bales Wechsel aus Madrid noch nie so nahe war wie jetzt.

Allerdings sei United-Coach Jose Mourinho nicht nicht vollends davon überzeugt, ob Bale der richtige Mann für sein Team ist. Die Nummer 1 des Portugiesen sei Antoine Griezmann von Atletico Madrid.