Seit dem 1. Januar ist auch in den großen Ligen das Transferfenster wieder offen - die Gerüchteküche brodelt bereits auf Hochtouren. Der SPORT1-Ticker:

Die Top-Meldungen des Tages:

PSG-Flop zu Guardiola? (9.12 Uhr)

Bayern: Coman statt Gnabry (8.44 Uhr)

Ramos-Ersatz? BVB beobachtet zwei Stürmer (8.25 Uhr)

+++ 10.59 Uhr: Rakitic räumt mit Gerüchten auf +++

Ivan Rakitic hat die sich hartnäckig haltenden Gerüchte dementiert, wonach er den FC Barcelona zeitnah verlassen könnte.

"Ich möchte bei Barca verlängern. Ich hoffe, dass wir noch lange zusammenarbeiten", sagte der kroatische Nationalspieler dem Radiosender Onda Cero.

Zuletzt hatte sich Rakitic beim spanischen Meister immer häufiger auf der Bank wiedergefunden. Spanische Medien sagten dem früheren Schalker Bundesliga-Profi ein zerrüttetes Verhältnis zu Barca-Coach Luis Enrique nach - und brachten ihn mit Pep Guardiolas Manchester City in Verbindung.

Ivan Rakitic steht noch bis 2019 beim FC Barcelona unter Vertrag © Getty Images

"Ich muss hart arbeiten, um mehr zu spielen als zuletzt. Ich möchte meine Chancen nutzen", gab der Mittelfeldakteur zu verstehen.

Es ist ohnehin unklar, ob Enrique über die Saison hinaus bei Barca bleibt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Seit geraumer Zeit wird spekuliert, der Trainer möchte ein Sabbatjahr einlegen.

+++ 9.12 Uhr: PSG-Flop zu Guardiola? +++

Beim FC Sevilla und der Europameisterschaft mit Polen noch groß aufgespielt, ist Grzegorz Krychowiak seit seinem über 30 Millionen Euro schweren Wechsel im Sommer zu Paris Saint-Germain in die Rolle des Bankwärmers geschlüpft.

Pep Guardiola könnte den Mittelfeldspieler von seinen Leiden erlösen. Wie die englische Zeitung Sun berichtet, erwägt der Trainer von Manchester City Krychowiak noch in dieser Transferperiode zu verpflichten.

Die Citizens suchen nach der schweren Verletzung von Nationalspieler Ilkay Gündogan händeringend nach einem neuen Mann für die Mittelfeld-Zentrale. Allerdings soll auch der FC Arsenal hinter dem 26-Jährigen her sein.

Krychowiak stehen bei PSG gerade einmal zehn Einsätze zu Buche. Aktuell laboriert er an einer leichten Knieverletzung.

+++ 8.44 Uhr: Coman statt Gnabry +++

Der FC Bayern plant weiter fleißig seine Zukunft.

Nach den Vertragsverlängerungen von Arjen Robben und Franck Ribery (beide bis 2018) soll nun auch Kingsley Coman längerfristig an den Verein gebunden werden.

Noch ist der 20-jährige Franzose von Juventus Turin ausgeliehen. Im Interview mit der Fussball Bild verriet Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge aber, dass die Münchner die Kaufoption ziehen werden.

"Wir müssen die Option bis Ende April ziehen. Wir werden uns da Zeit lassen. Grundsätzlich sind wir von dem Spieler total überzeugt. Aber es ist schon festzustellen, dass die letzte Saison besser war als die jetzige, wobei er auch einige Verletzungen gehabt hat. Stand heute haben wir eine Neigung, die Option zu ziehen", so Rummenigge.

Serge Gnabry soll dagegen vorerst keine Thema mehr sein.

"Gnabry ist ein Spieler von Werder Bremen und ich möchte den Kollegen in Bremen keine Probleme bereiten. Natürlich werden wir deutsche Nationalspieler immer beobachten, aber ob wir darüber hinaus etwas machen, weiß ich nicht. Mit der Verlängerung von Robben sind wir, was die nächste Saison betrifft, auf den Außenpositionen gut besetzt, mit ihm, mit Ribery, Costa und voraussichtlich Coman", erklärte der 61-Jährige.

+++ 8.25 Uhr: Ramos-Ersatz? BVB beobachtet Duo +++

Borussia Dortmund bleibt offenbar seinem Kurs treu, junge und talentierte Spieler mit Entwicklungspotential statt fertige Stars zu verpflichten. Neu im Fokus: ein Däne und ein Franzose.

Wie die Fussball Bild berichtet, haben die Schwarz-Gelben Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam und Kylian Mbappe vom AS Monaco auf dem Zettel. Demnach sollen die beiden Angreifer zuletzt intensiv vom BVB beobachtet worden sein.

Dolberg, 19, ist in Amsterdam Stammkraft und hat bereits elf Saisontore auf seinem Konto. Der erst 18-jährige Mbappe zählt zu Monacos größten Talenten und wird schon mit Thierry Henry verglichen, ihm stehen in der laufenden Spielzeit drei Ligue-1-Tore zu Buche.

Dem Bericht zufolge müsste Dortmund knapp 20 Millionen Euro pro Spieler berappen. Klar scheint dabei: Nur einer der beiden soll kommen. Möglicherweise will Thomas Tuchel so den bevorstehenden Abgang von Adrian Ramos kompensieren - oder gar einen Nachfolger für den heiß umworbenen Pierre-Emerick Aubameyang finden.

"Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann ja", antwortete der Dortmunder Coach auf die Frage der Fussball Bild, ob der BVB im Winter noch Transfers tätigen wird. "Ich möchte das jetzt nicht endgültig beantworten, sonst hat man hinterher das Gefühl, ich hätte die Unwahrheit erzählt."

Auf einer Pressekonferenz am Freitag erläuterte Tuchel: "Wir haben natürlich ein paar Profile und Spieler im Kopf." Er könne momentan allerdings nicht mehr anbieten als Ramos' Rolle, "die Nummer zwei" hinter dem "gesetzten" und "unverzichtbaren" Pierre-Emerick Aubameyang.

+++ 8.00 Uhr: Aubameyang will nicht zu Bayern +++

Immer wieder ranken sich hartnäckige Gerüchte um einen Wechsel von Borussia Dortmunds Stürmer-Star Pierre-Emerick Aubameyang. Im Interview mit der Fussball Bild hat sich der Gabuner nun zu seiner Zukunft geäußert.

"Niemand kann die Zukunft voraussehen. Sicher ist nur: Jetzt bin ich in Dortmund und ich liebe es dort. Ich kann aber nicht sagen, dass ich noch zwei Jahre bleibe, oder fünf oder zehn. Es ist möglich, dass im Juni ein Klub kommt, der eine Lösung mit Dortmund findet, und ich gehe. Aber im Moment denke ich wirklich nicht darüber nach. Ich konzentriere mich nur auf die Arbeit mit meinen Teamkollegen in Dortmund und in Gabun", sagte der 27-Jährige.

Einen Wechsel im Winter schließt der Goalgetter aus: "Zu 100 Prozent." Ebenfalls keine Option für den Gabuner: Ein Wechsel zum Rivalen aus München. "Niemals würde ich zu den Bayern wechseln", versicherte der Dortmunder Publikumsliebling.

Donnerstag, 19. Januar:

+++ 22.18 Uhr: Young in China im Gespräch +++

Ähnlich wie Bastian Schweinsteiger hat auch Ashley Young unter Jose Mourinho einen schweren Stand. Der englische Nationalspieler erhält im Angriff von Manchester United kaum Spielzeit.

Deshalb könnte der 31-Jährige in Kürze nach China wechseln. Einer Meldung des Mirror zu Folge ist der Klub Shandong Luneng heißt auf Young und bietet ihm einen Dreijahresvertrag mit einem Gesamtgehalt von 18 Millionen Euro.

Youngs Kontrakt bei den Red Devils besitzt noch bis 2018 Gültigkeit. Der Spieler soll einem Wechsel nicht abgeneigt sein.

+++ 21.52 Uhr: Arsenal-Fans flehen Sanchez an +++

"Bitte, bitte, bitte bleib!" Ähnliche Kommentare wie diesen schrieben zahlreiche Anhänger des FC Arsenal auf der Instagram-Seite von Alexis Sanchez, nachdem dieser einen irritierenden Post abgesetzt hatte.

Der Chilene, der derzeit um einen neuen Vertrag bei den Gunners pokert, schrieb: "Starke Menschen lächeln trotz gebrochenem Herzen, weinen wegen geschlossener Türen und kämpfen Schlachten, von denen niemand weiß."

Sanchez war zuletzt mehrmals mit Wutausbrüchen auf dem Feld in Erscheinung getreten, obwohl der Angreifer unter Trainer Arsene Wenger zum Stammpersonal gehört und eine starke Saison spielt.

Vor wenigen Tagen hatte er sich der Steuerhinterziehung schuldig bekannt.

+++ 20.43 Uhr: Zanetti Inters Trumpf bei Messi? +++

Das Gerücht, dass Inter Mailand von einer Verpflichtung Lionel Messis träumt, schwirrt seit einiger Zeit durch die Transferwelt. Und es gibt einen Aspekt, der den Wechsel Wirklichkeit werden lassen könnte.

Zumindest behauptet das Diego Milito. Der ehemalige Angreifer der Nerazurri sieht in Javier Zanetti die mögliche Schlüsselfigur.

"Wenn irgendjemand Messi von einem Vereinswechsel überzeugen kann, dann ist es Zanetti", meinte Milito im Corriero dello Sport über den Vize-Präsidenten des italienischen Traditionsvereins.

Messi spielt seit Jugendjahren beim FC Barcelona und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2018.

+++ 19.39 Uhr: ManUnited plant nächsten Mega-Deal +++

Bernardo Silva könnte bald einer der teuersten Fußballer aller Zeiten sein. Dnen ein Transfer des portugiesischen Europameisters ist Manchester United offenbar viel Geld wert.

Wie die Sun berichtet, sind die Red Devils bereit, im kommenden Sommer umgerechnet rund 81 Millionen Euro Ablöse für den offensiven Mittelfeldspieler auszugeben.

Nach dem Rekordtransfer von Paul Pogba im vergangenen Jahr scheint der Verein seinem Star-Trainer Jose Mourinho in der nächsten Saison eine noch wertvollere Mannschaft bieten zu wollen.

Denn neben Silva ranken sich auch Gerüchte um Antoine Griezmann, der für eine immense Summe kommen soll.

Silva spielt bislang eine überragende Saison für den französischen Erstligisten AS Monaco. In wettbewerbsübergreifend 30 Partien hat der 22-Jährige sieben Tore erzielt und sechs vorbereitet.

+++ 18.48 Uhr: FCA verlängert mit Duo +++

Der FC Augsburg schafft Fakten: Die Schwaben haben die Verträge mit zwei Spielern verlängert. Jan Moravek bleibt bis 2020, Christoph Janker hat bis 2018 unterschrieben.

+++ 17.55 Uhr: Bielefeld leiht Yabo aus +++

Arminia Bielefeld hat sich für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga mit dem ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler Reinhold Yabo verstärkt.

Die Ostwestfalen leihen den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler bis zum Saisonende von RB Salzburg aus. Die Arminia liegt nach der Hinrunde auf dem 16. Tabellenplatz.

Yabo war nach Stationen beim 1. FC Köln, Alemannia Aachen und dem Karlsruher SC im Sommer 2015 nach Österreich gewechselt. 2009 hatte er die deutsche U17 als Kapitän zum EM-Titel geführt.

+++ 15.30 Uhr: Guardiolas Neuer stellt sich vor +++

Gabriel Jesus gehört jetzt auch ganz offiziell dem Kader von Pep Guardiola an.

Das brasilianische Stürmer-Juwel unterschrieb am Donnerstagvormittag seinen Vier-Jahres-Kontrakt bei Manchester City.

"Ich bin froh, hier zu sein. Ich möchte viele Erfolge in diesem Trikot feiern", sagte der 19-jährige Nationalspieler bei seiner Präsentation.

Halb Europa hatte den Jungspund von Palmeiras Sao Paulo gejagt - darunter auch der FC Bayern.

Dass City letztlich für 32 Millionen Euro den Zuschlag erhielt, hatte drei Gründe. "Die Mannschaft spielt um Titel mit. Das war ein wichtiger Faktor - ebenso wie Guardiola und der Kader", erklärte Jesus.

+++ 14.54 Uhr: Bochum belohnt Nachwuchsverteidiger +++

Zweitligist VfL Bochum hat das nächste Talent an sich gebunden.

Die Westfalen statteten Innenverteidiger Maxim Leitsch mit einem Zweijahresvertrag bis 2018 aus. Der 18-Jährige feierte in dieser Spielzeit bereits am 10. Dezember beim 1:0 gegen 1860 München sein Profidebüt im VfL-Trikot.

"Wir freuen uns sehr darüber, mit Maxim Leitsch einen weiteren Spieler aus unserem Talentwerk in den Profikader übernehmen zu können. Maxim verfügt trotz seines noch jungen Alters bereits über ein abgeklärtes Auftreten auf dem Spielfeld. Er ist schnell, zweikampfstark und hat die technischen Voraussetzungen, um das Spiel aus der Defensive heraus aufzubauen", sagte Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter.

+++ 14.44 Uhr: Depay-Deal vor Abschluss +++

Der Wechsel von Manchester Uniteds Flügelspieler Memphis Depay zu Olympique Lyon steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Wie das englische Sky Sports und weitere Medien aus Großbritannien vermelden, fehlt nur noch die Unterschrift des Niederländers bei den Franzosen. Depay weilt bereits mit seinen Beratern in Lyon.

Olympique ist sich demnach mit United über eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro einig. Die "Red Devils" haben sich angeblich eine Rückkaufoption für den Rechtsfuß gesichert.

+++ 14.32 Uhr: Hoffenheim buhlt um Lille-Talent +++

Die TSG Hoffenheim will die durch den bevorstehenden Wechsel von Sebastian Rudy zum FC Bayern entstehende Lücke im Mittelfeld schnellstmöglich schließen.

Als Kandidat auf eine Verpflichtung kommt offenbar der 22-jährige Franzose Soualiho Meite infrage. Das berichtet der kicker.

Soualiho Meite (l.) weckt Begehrlichkeiten in Sinsheim © Getty Images

Meite spielt derzeit noch auf Leihbasis bei Zulte Waregem in Belgien. Der Youngster gehört allerdings noch dem OSC Lille.

+++ 13.57 Uhr: Barca nimmt Dahoud ins Visier +++

Mahmoud Dahoud ist heiß begehrt.

Neben Manchester City, dem FC Liverpool, dem AC Mailand, Juventus Turin und Borussia Dortmund hat nun offenbar auch der FC Barcelona seine Fühler nach dem Mittelfeld-Juwel von Borussia Mönchengladbach ausgestreckt.

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, erwägt Barca den 21-Jährigen im Sommer als Ersatz für Ivan Rakitic zu verpflichten. Der Kroate kommt unter Trainer Luis Enrique kaum noch zum Zug und könnte den Verein verlassen. Neben Dahoud steht dem Bericht zufolge noch Maxime Lopez (Olympique Marseille) auf der Liste der Katalanen.

Gladbach-Manager Max Eberl hofft derweil noch auf einen Verbleib des begehrten Dahoud. "Wir werden demnächst weitere Gespräche führen. Wir wollen, dass Mo bei uns auch den zweiten und dritten Schritt macht", kündigte er im kicker an.

Dahouds Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2018. Sollte keine baldige Einigung erzielt werden, wird er wohl im Sommer verkauft. Andernfalls würden die Fohlen wohl keine hohe Ablösesumme mehr für den U21-Nationalspieler erhalten.

+++ 13.52 Uhr: Paderborn angelt sich Ratajczak +++

Drittligist SC Paderborn hat Torwart Michael Ratajczak verpflichtet. Der 34-Jährige, bis Sommer 2016 beim Ligarivalen MSV Duisburg unter Vertrag, erhält bei den Ostwestfalen einen Kontrakt bis zum Saisonende.

"Michael Ratajczak ist ein sehr erfahrener Torwart, der unseren Kader weiter verstärkt. Wir haben durch seine Verpflichtung an Qualität gewonnen und sind für den Fall der Fälle gerüstet", sagte SCP-Trainer Stefan Emmerling.

+++ 13.44 Uhr: Rostock verpflichtet Finnen-Stürmer +++

Drittligist Hansa Rostock hat den finnischen Nationalstürmer Tim Väyrynen verpflichtet.

Der 23-Jährige wechselt vom Zweitligisten Dynamo Dresden an die Ostsee und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2018. In der bisherigen Saison kam Väyrynen nur zu einem einzigen Kurzeinsatz für Dresden.

+++ 12.58 Uhr: Schalke verleiht Keeper +++

Schalke 04 hat Torwart Fabian Giefer bis zum Saisonende an den abstiegsgefährdeten englischen Zweitligisten Bristol City ausgeliehen.

Auf der Insel soll der 26-Jährige, der bei den Königsblauen nicht an Stammkeeper Ralf Fährmann vorbeikommt, Spielpraxis sammeln.

"Wir haben auf Schalke das große Glück, dass wir auf der Torhüter-Position sehr gut besetzt sind. Das macht es natürlich schwierig für die Keeper, hinter der Nummer eins Spielpraxis zu erlangen. Deshalb wünschen wir uns für Fabian, dass er diese in den kommenden Monaten bei Bristol City erhält", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Giefer war 2014 von Fortuna Düsseldorf zu Schalke gewechselt und kam seitdem lediglich auf zwei Bundesligaeinsätze und ein Europacupspiel für 04. Sein Vertrag auf Schalke läuft bis 2018.

+++ 12.50 Uhr: Ancelotti über Verratti und Alonso +++

Trainer Carlo Ancelotti von Rekordmeister Bayern München rechnet sich "keine Chance" auf eine Verpflichtung seines italienischen Landsmanns Marco Verratti aus.

Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain werde dort noch "für lange Zeit bleiben", sagte der 57-Jährige einen Tag vor dem Bundesliga-Jahresauftakt beim SC Freiburg am Freitag (ab 20.15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Video Das sagt Ancelotti zu Verratti und Alonso

Im Zuge jüngster Spekulationen um ein Karriereende des Spaniers Xabi Alonso (35), dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer ausläuft, waren zugleich Gerüchte um ein Interesse am 24-jährigen Verratti als Nachfolger aufgekommen.

"Ich kenne Verratti", sagte Ancelotti, der den Nationalspieler in seiner Zeit bei PSG trainiert hatte, "er ist ein sehr guter Spieler, aber er gehört Paris. Ich habe drei Monate lang nicht mit ihm telefoniert. Keine Chance, dass wir ihn bekommen."

Mit Alonso würde Ancelotti hingegen gerne auch noch über diese Spielzeit hinaus zusammenarbeiten. "Ich denke, er ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass er die nächste Saison noch spielt", sagte der Bayern-Coach erneut. (Die PK zum Nachlesen)

Gesprochen habe er mit dem Routinier noch nicht "über diese Situation". Im Trainingslager in Katar hatte Alonso seine Zukunft offen gelassen und sich auch keine Frist für eine Entscheidung setzen wollen.

+++ 12.43 Uhr: Payet lehnt drei Mega-Angebote ab +++

Dimtri Payet will West Ham United um jeden Preis verlassen - allerdings nur für einen bestimmten Klub. Seinen Ex-Klub Olympique Marseille.

Daran kann offenbar auch eine Mega-Offerte aus dem Reich der Mitte nichts ändern.

Wie mehrere englische Medien übereinstimmend vermelden, gaben gleich drei Vertreter aus der chinesischen Super League in den vergangenen Tagen Angebote für den französischen Offensiv-Star ab.

Dimitri Payets Vertrag bei West Ham läuft noch bis 2021 © Getty Images

Demnach boten sie Payet ein Gehalt von 578.000 Euro - pro Woche.

Der 29-Jährige lehnte dankend ab. Sein Wechsel zu Marseille steht dennoch auf der Kippe. Der Ligue-1-Klub bietet 20 Millionen Euro Ablösesumme - zu wenig für die Hammers. Sie verlangen laut Sky Sports mindestens 30 Millionen Euro.

"Eins ist klar: Wir werden Dimitri nicht billig verkaufen", stellte West Hams Trainer Slaven Bilic auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

+++ 11.28 Uhr: Mertesacker verlängert bei Arsenal +++

Jetzt ist es offiziell: Weltmeister Per Mertesacker bleibt dem Premier-League-Klub FC Arsenal eine weitere Saison bis 2018 erhalten.

Gunners-Coach Arsene Wenger hat die Vertragsverlängerung des Verteidigers am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bestätigt.

Mertesacker spielt seit 2011 für die Londonder. Zuletzt war über eine Rückkehr zu Werder Bremen spekuliert worden, doch der 32-Jährige betonte immer wieder, bei Arsenal bleiben zu wollen.

Aktuell laboriert er an einer Knieverletzung. Ende Januar könnte er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

+++ 10.41 Uhr: Baumann spricht über Nouri +++

Sportchef Frank Baumann (41) vom Bundesligisten Werder Bremen lässt sich bei der Vertragsverlängerung mit Trainer Alexander Nouri (37) nicht hetzen.

"Wir sind im ständigen Austausch miteinander. Wann wir über seinen Vertrag sprechen, entscheiden wir intern", sagte Baumann dem Weserkurier.

Die Erfahrung zeige, dass sich das Vertrauen in einen Trainer "nicht durch einen Vertrag oder Vertragslaufzeiten ausdrückt, sondern durch die Art, wie man zusammenarbeitet und miteinander umgeht. Und da ist alles gut."

Nouri, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, war im Oktober vom U23-Coach zum Cheftrainer aufgestiegen.

+++ 10.37 Uhr: Wildert Darmstadt in Leipzig? +++

Bundesligist Darmstadt 98 ist auf der Suche nach einem neuen Stoßstürmer offenbar auf einen Angreifer von Liga-Konkurrent RB Leipzig gestoßen.

Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung würde Darmstadt gerne Terrence Boyd verpflichten.

Terrence Boyd ist bei RB Leipzig nur Reservist © Getty Images

Der 25 Jahre alte US-Amerikaner, der im Team von Ralph Hasenhüttl kaum zum Zug kommt, war jüngst beim englischen Zweitligisten Huddersfield Town im Gespräch. Der Wechsel scheiterte allerdings.

+++ 10.01 Uhr: Nächstes Kapitel im Costa-Zoff +++

Der millionenschwere Wechsel von Diego Costa zum chinesischen Klub Tianjin Quanjian ist vorerst geplatzt. Der Zoff um den spanischen Star-Stürmer vom FC Chelsea scheint dennoch kein Ende zu haben.

Wie die englische Zeitung Sun berichtet, verlangt der 28-Jährige jetzt eine satte Gehaltserhöhung von seinem Arbeitgeber.

Demnach will Costa knapp 346.000 Euro pro Woche verdienen - doppelt so viel wie bislang. Andernfalls könnte er im Sommer wechseln.

Chelseas erstes Angebot soll dagegen nur bei 260.000 gelegen haben.

+++ 9.48 Uhr: Zieht es Kaka nach Mexiko? +++

Ricardo Izecson dos Santos Leite, besser bekannt als Kaka, hat noch nicht genug.

Der Brasilianer, immerhin der letzte Weltfußballer vor der Ära von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, sieht sich noch einige Jahre Fußball spielen.

Ein mögliches Ziel des 34-Jährigen: Mexiko.

Kaka verdient in den Vereinigten Staaten von Amerika sein Geld © Getty Images

"Ich kann mir vorstellen, dort zu spielen - auch wenn ich in den USA glücklich bin", sagte Kaka in einem Interview mit Nacion ESPN.

Aktuell verdient der Mittelfeldmann sein Geld beim MLS-Klub Orlando City in Florida. "Weder habe noch hatte ich kein Angebot aus Mexiko. Aber es wäre sicherlich interessant, dort zu spielen", gab der Routinier zu verstehen.

+++ 8.35 Uhr: Simeone öffnet Griezmann die Tür +++

Diego Simeone hat Superstar Antoine Griezmann die Tür für einen Wechsel im Sommer geöffnet.

"Ich binde niemanden fest", sagte der Trainer von Atletico Madrid der spanischen Sportzeitung AS.

Griezmann soll ein Mega-Angebot vom englischen Rekordmeister Manchester United vorliegen. Der Arbeitgeber von Bastian Schweinsteiger ist nach Angaben des Independent bereit, die Ausstiegsklausel von 115 Millionen Euro für den Franzosen zu bezahlen.

"Antoine ist in herausragender Verfassung. Es ist normal, dass ihn die besten Teams der Welt möchten", erklärte Simeone.

+++ 6.52 Uhr: Heidel äußert sich zu Huntelaar-Zukunft +++

Wie geht es mit Klaas-Jan Huntelaar auf Schalke weiter? In einem kicker-Interview hat sich nun Sportvorstand Christian Heidel dazu geäußert.

"Momentan reden wir nicht über eine Verlängerung, das macht keinen Sinn. Er ist 33 Jahre alt und leider seit drei, vier Monaten verletzt", so Heidel.

Er sei für Schalke zwar immer ein Thema, aber nur, wenn er der Mannschaft "leistungsmäßig etwas bringt". Heidel will abwarten, bis Huntelaar wieder gesund ist und dann "weitersehen".

Huntelaar spielt seit 2010 bei Schalke 04, sein Vertrag läuft im Juni aus.