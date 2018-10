Vizemeister Alba Berlin hat seine weiße Weste in der Basketball-Bundesliga gewahrt und die Tabellenführung zurückerobert. Der achtmalige deutsche Meister siegte am Freitagabend gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 86:80 (43:43) und feierte seinen vierten Erfolg im vierten Ligaspiel. Für Ludwigsburg war es hingegen wettbewerbsübergreifend bereits die siebte Niederlage in Folge. Damit verpassen die Riesen den dringend nötigen Befreiungsschlag und bleiben im Mittelfeld der Tabelle stecken.

Berlin springt zurück an die Tabellenspitze

In der Tabelle zogen die Hauptstädter (8:0 Punkte) aufgrund des besseren Korbverhältnisses wieder am ebenfalls nach vier Spielen noch makellosen Meister Bayern München vorbei. Bester Werfer der Partie war Berlins Rokas Giedraitis mit 14 Punkten.

Drei Tage nach dem Sieg im EuroCup gegen Arka Gdynia aus Polen (82:68) fanden die Berliner vor 8442 Zuschauern schwer in die Partie. Nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeber mit 13 Punkten zurück (18:31), doch zur Pause hatten sie den Rückstand bereits aufgeholt. Ab Mitte des dritten Viertels konnte sich Alba zwar leicht absetzen, doch abschütteln ließen sich die Riesen bis zum Schluss nicht.