Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat in der Champions League das Achtelfinale erreicht. Die Bamberger setzten sich in eigener Halle gegen die Giants Antwerpen mit 82:78 (37:42) durch und können in der Gruppe C nicht mehr von einem der vier Qualifikationsplätze verdrängt werden. (SERVICE: Tabelle der Champions League)

Maßgeblichen Anteil am Sieg der Bamberger hatte Tyrese Rice, der 24 Punkte erzielte und damit der beste Werfer der Partie war. Ismael Bako und Hans Vanwijn waren mit 15 Zählern für die Belgier am erfolgreichsten.