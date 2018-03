Paukenschlag in der BBL! Bayern München hat Cheftrainer Sasa Djordjevic am Donnerstag überraschend von seinen Aufgaben entbunden.

"Nach den Eindrücken und Entwicklungen, die wir über einen längeren Zeitraum hinweg registriert haben, sind wir jetzt zum Entschluss gekommen, unserem hoch veranlagten Team einen neuen Impuls und Führungsansatz geben zu müssen", sagte Geschäftsführer Marko Pesic: "Nicht zuletzt wegen unserer Position als Tabellenerster der BBL mag das für Außenstehende überraschend kommen, das ist verständlich."

Denn die Bayern liegen in der Bundesliga mit vier Punkten Vorsprung souverän an der Tabellenspitze. (SERVICE: Tabelle der BBL)

Kommunikationsprobleme bei Djordjevic

Doch nach SPORT1-Informationen stolperte Djordjevic besonders über seine Kommunikationsprobleme. Diese gab es einerseits mit dem Management, andererseits aber auch mit den Spielern.

Djordjevic habe oftmals "sein eigenes Ding" machen wollen und beispielsweise die Hilfe von Sportdirektor Daniele Baiesi, der zuvor in Bamberg seine Qualitäten unter Beweis gestellt hatte, kaum in Anspruch genommen.

Spieler bekamen keine Erklärungen dafür, wenn sie ausgewechselt oder nicht eingesetzt wurden - was für die Motivation einzelner Spieler nicht förderlich war.

Man war sich deshalb nicht mehr sicher, ob sich die auf dem Papier beste Mannschaft der Liga in den Playoffs auch den Meistertitel sichern werde. Und das ist das klare Ziel der Münchner, die unbedingt in die Euroleague wollen.

Sportdirektor Baiesi ergänzte in der Pressemitteilung: "Unser Fokus liegt nun darauf, unsere Organisation von der Spitze bis zur Basis zusammenzuhalten, alle Nebengeräusche auszublenden und neue Einflüsse zu nutzen."

Mutapcic wird Interimscoach der Bayern

Die Vorbereitung des deutschen Pokalsiegers auf das nächste Bundesliga-Spiel am Ostersamstag bei den EWE Baskets Oldenburg (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) übernimmt vorerst Assistenztrainer Emir Mutapcic.

Ein Engagement von Andrea Trinchieri, der mit Sportdirektor Daniele Baiesi bereits in Bamberg zusammengearbeitet hatte, kann nach SPORT1-Informationen zunächst ausgeschlossen werden. Am Ostersamstag und am Mittwoch (4. April) wird Trinchieri nicht auf der Bank sitzen. Auch anschließend ist eine Verpflichtung Trinchieris unwahrscheinlich - ebenso aber ein längeres Wirken von Mutapcic als Chefcoach.

Pokalsieg bewahrt Djordjevic nicht vor Entlassung

Djordjevic hatte die Basketballer des FC Bayern im Sommer 2016 übernommen, sein Vertrag war bis Ende der aktuellen Saison gültig.

Unter dem serbischen Trainer gewannen die Basketballer im Februar den ersten Pokalsieg seit 50 Jahren und schieden im EuroCup-Halbfinale gegen Darussafaka Dogus Istanbul nach zwei knappen Partien unglücklich aus.

Allerdings hatte Djordjevic auch dabei für Fragezeichen gesorgt, als er im Hinspiel beim Verspielen des Vorsprungs von 23 auf drei Punkte keine Auszeit nahm. Im Rückspiel blieb der starke Danilo Barthel im Schlussviertel auf der Bank.

Vor seinem Engagement beim Deutschen Meister von 2014 hatte Djordjevic Panathinaikos Athen betreut, doch auch dort wurde er trotz eines Pokalsiegs entlassen.