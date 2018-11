Derbyzeit in der Basketball-Bundesliga - und SPORT1 ist LIVE dabei.

Am Samstag steigt am achten BBL-Spieltag das Duell der hessischen Rivalen Gießen 46ers und Fraport Skyliners (Basketball-Bundesliga: Gießen 46ers - Fraport Skyliners am Sa. ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im BBL-LIVETICKER).

Im Fokus der Partie steht Big Man John Bryant. Der Gießen-Profi wird als effektivster Spieler der Liga ausgezeichnet. Der Effektivitätsindex des 31-Jährigen liegt bei 26,1 und damit deutlich höher als der des bisherigen Rekordhalters Dirk Nowitzki. Der Mavs-Superstar kam in der Saison 1998/98 auf einen Wert von 24,2.

Gießen mit gutem Saisonstart

Lag das Team aus der Bankenmetropole Frankfurt in den vergangenen Jahren in der Tabelle stets vor dem nur etwas mehr als 50 Kilometer entferntem Traditionsteam aus Gießen, ist dies in dieser Saison anders. Die 46ers sind mit fünf Niederlagen und nur zwei Niederlagen fast perfekt in die Saison gestartet. Die Skyliners liegen dagegen mit 4:8 Punkten als 14. derzeit zehn Plätze hinter dem bisherigen Überraschungsteam der Liga (DATENCENTER: Die BBL-Tabelle).

In der letzten Spielzeit konnten die 46ers beide Partien gegen die Skyliners für sich entscheiden und dabei in eigener Halle mit 83:59 den höchsten Derbyheimerfolg aufstellen.

Bryant Topscorer der Liga

Für die Skyliners wird es in erster Linie darum gehen John Bryant zu stoppen. Der 2,11 Meter große Center ist mit durchschnittlich 18,6 Punkten der Topscorer der Liga. Dazu holt er sich 10,7 Rebounds - auch in dieser Statistik liegt er damit ligaweit auf Platz eins.

Zusätzliche Motivation dürfte sein Team aus der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Erfolgscoach Ingo Freyer erfahren. Der 47-Jährige, der seit März 2017 die sportliche Verantwortung trägt und die Hessen vergangene Saison zum Klassenerhalt führte, unterschrieb am Donnerstag wie auch Assistenztrainer Steven Wriedt ein neues Arbeitspapier über zwei weitere Spielzeiten bis einschließlich der Saison 2020/2021.

"Das Derby hat einen sehr hohen Stellenwert hier in Gießen und in der Region. Alle fiebern auf dieses Spiel hin und wir wissen, dass es auf dem Parkett und den hoffentlich ausverkauften Rängen sehr emotional werden kann. Darauf bereiten wir die Mannschaft vor", sagte Freyer vor dem brisanten Derby.

Skyliners ohne Wohlfarth-Bottermann

Bekanntester Spieler im Trikot der Skyliners ist Quantez Robertson. Der Dauerbrenner ist auch in dieser Saison der effizienteste Spieler im Frankfurter Kader und weiß seine Allroundfähigkeiten (8,8 Punkte, 6 Rebounds, 4,7 Assists) gewinnbringend einzusetzen.

Schwer wiegt bei den Frankfurtern der verletzungsbedingte Ausfall von Center Jonas Wohlfarth-Bottermann. Ohne ihn hat das Team des kanadischen Trainers Gordon Herbert im Kampf unter dem Korb gegen Bryant eine Alternative weniger.